Татуировки, оружие и антикварный магазин: как в США живет внучка Сталина?

При рождении у дочери Аллилуевой было имя Ольга, однако позже она сменила имя на Криз Эванс. Всего у Светланы было трое детей и Криз является самой младшей из них. Кроме того, Криз - единственный ребенок, родившийся в браке Светланы Аллилуевой и американского архитектора Уильяма Уэсли Питерса. На данный момент Криз Эванс проживает в Портленде, штате Орегон.

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Светлана Аллилуева свое детство провела в Кремле, роскоши и в обществе многих влиятельных людей. Историки утверждают, что Сталин бесконечно любил свою дочь. Говорят, он ее баловал намного больше, чем своих сыновей. Позже жизнь привела Светлану в США. После переезда в Соединенные Штаты Аллилуева сменила имя и стала Ланой Питерс.

44-летняя дочь Светланы Аллилуевой, Криз Эванс в соцсетях регулярно публикует фотографии, на которых видно, что ее тело покрыто татуировками, женщина также обычно носит одежду в стиле punk.

ФОТО: facebook.com

Однако, несмотря на анархистские снимки с оружием, Эванс называет себя буддистом. Также пресса выяснила, что в свое время внучка Сталина получила хорошее образование в британских частных школах.

Дедушка Криз ответственнен за смерти миллионов человек в СССР, однако сама Эванс гордится тем, что может называть себя американкой. Кроме того, по словам Эванс, с Россией ее мало что связывает - на родине своей матери она никогда не была.

Правда, Эванс любит готовить борщ, потому что так она чувствует себя ближе к матери.

ФОТО: facebook.com

В Портленде Эванс заведует небольшим магазинчиком старинных вещей. Мать Криз умерла восемь лет назад в возрасте 85 лет, проиграв в борьбе с раком кишечника.

ФОТО: Facebook

Несколько лет назад Эванс в одном интервью защищала свою мать, заявив, что жизнь Аллилуевой не была легкой, поскольку ее все знали как дочь Сталина. Светлана, конечно, осуждала преступления отца.

"Было время, когда так много людей считали ее ответственной за действия Сталина, что она сама начала верить в то, что это правда. Это нечестно!", - отметила Эванс.

ФОТО: Facebook

Женщина также указала, что несмотря на проведенное в Великобритании и США детство, не говоря уже о попытке Аллилуевой в 1984 году вернуться в СССР, она выросла "достаточно нормальным человеком". Через три года после того, как Светлана уехала на родину в 1984 году, Аллилуева вернулась, потому что не могла ужиться с родственниками. Криз вспоминает, что мать всегда хотела ее уберечь от разговоров о преступлениях дедушки.

"Она всегда хотела защитить меня от трудностей, через которые прошла сама", - подчеркнула Эванс, заявив, что ее с матерью всегда связывали особенные отношения, в которых властвовала безусловная любовь.

Говоря о детстве Аллилуевой, Эванс сказала, что та Светлана очень переживала после смерти своей матери. Любовница Сталина совершила самоубийство в 1932 году, когда Светлане было всего шесть лет. После ее смерти Сталин все свое внимание и любовь дарил Светлане.