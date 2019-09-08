В Норвегии собаки умирают от неизвестного заболевания: недуг может дойти до Латвии

В Норвегии несколько десятков собак умерли от пока неизвестной болезни, одним из главных симптомов которой является кровавый понос. Латвийское общество ветеринаров (LVB) призывает жителей с особой осторожностью следить за своими четвероногими друзьями, пока ответственные службы выясняют причины заболевания, пишет Diena.
"Поскольку нам не известен возбудитель, нужно допускать, что обладает высокой устойчивостью к внешней среде, в том числе вне тела собаки, то есть, для заражения хватает косвенного контакта, животные могут заболеть через обувь или одежду хозяев. Если у собаки наблюдается рвота и понос, ее немедленно нужно отвезти к ветеринару", - сообщили в обществе.
"Хозяину собаки (даже без присутствия животного) стоит избегать посещения мест, где собираются собаки, а людям, чья работа связана с животными, стоит создать дезбарьеры у своих домов", - посоветовала заместитель руководителя Секции ветеринаров маленьких животных LVB Лита Конопоре.
Дезбарьер можно создать, обработав ковры различными средствами для дезинфекции, которые можно приобрести в ветеринарных аптеках и клиниках.
Простота путешествий дает много преимуществ, однако нужно понимать, что заболевание может попасть в Латвию в течение нескольких часов - никаких преград для этого нет.
Норвежская ветеринарная служба уже провела посмертные диагностику и анализы нескольким скончавшимся собакам, чтобы выяснить, что вызывает мистическое заболевание. Служба надеется получить ответы в понедельник, 9 сентября. Хозяев собак в Норвегии, Швеции, Финляндии и Эстонии уже призывают не собираться вместе с собаками и соблюдать максимальную осторожность в отношении своих питомцев.