В Норвегии собаки умирают от неизвестного заболевания: недуг может дойти до Латвии

"Поскольку нам не известен возбудитель, нужно допускать, что обладает высокой устойчивостью к внешней среде, в том числе вне тела собаки, то есть, для заражения хватает косвенного контакта, животные могут заболеть через обувь или одежду хозяев. Если у собаки наблюдается рвота и понос, ее немедленно нужно отвезти к ветеринару", - сообщили в обществе.