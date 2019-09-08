Вс, 8.09.2019
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SKDS: на воплощение своих мечт в жизнь латвийцам нужна зарплата в 3554 евро

Копилка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Чтобы выполнить все свои мечты, жители Латвии в среднем ежемесячно хотели бы зарабатывать 3554 евро, свидетельствуют данные опроса SKDS. 

По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла только на один евро. 

"Интересно, что для того, чтобы исполнить все мечты, людям хватило бы лишь немногим чем в два раза больше денег, чем для нормальной жизни. Я сказал бы, скромные у нас мечты. По крайней мере, с финансовой точки зрения", - отметил руководитель SKDS Арнис Кактиньш.

Самая низкая сумма в данном опросе была названа в 2000 году, когда на то, чтобы выполнить все мечты, людям требовалось 1164 евро. В 2008 году сумма составила 2434 евро, в 2012 году после кризиса - 1930 евро. 

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