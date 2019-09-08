SKDS: на воплощение своих мечт в жизнь латвийцам нужна зарплата в 3554 евро

"Интересно, что для того, чтобы исполнить все мечты, людям хватило бы лишь немногим чем в два раза больше денег, чем для нормальной жизни. Я сказал бы, скромные у нас мечты. По крайней мере, с финансовой точки зрения", - отметил руководитель SKDS Арнис Кактиньш.