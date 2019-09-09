СМИ: Boeing столкнулся с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера

Согласно его словам, испытания воздушного судна являлись частью процесса сертификации и проходили при контроле федерального Управления гражданской авиацией (FAA) США. В ходе данных испытаний лайнер был подвержен "нагрузкам, значительно превышающим обычные эксплуатационные нагрузки", пишет РИА "Новости".

"Условия испытаний были намного выше любой ожидаемой нагрузки при коммерческом обслуживании. Проводится анализ происшедшего, команда проводит работу по выявлению причин", — приводит слова представителя Boeing агентство.

Согласно информации собеседника агентства, во время тестирования вылетела дверь воздушного судна. Другой источник сообщил, что на текущем этапе испытаний такое случается не часто.

Полеты пассажиров на Boeing 737 MAX были запрещены после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели. В октябре 2018 года в авиакатастрофе в Индонезии погибли 189 человек, а 10 марта в Эфиопии - 157 человек.