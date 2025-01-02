Первый рабочий день 2025 года принес и первый экономически-политический скандал: airBaltic отменяет тысячи рейсов, а Министерство сообщения сомневается в необходимости финансовых вложений в компанию. Война в Украине тем временем продолжается полным ходом, в Курской области активизировались обе армии. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 2 января ⟩ Остановка рейсов airBaltic, успехи украинской армии и ожидания от 2025 года
Новости Латвии:
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом летнем сезоне приостановит полеты по 19 маршрутам из-за задержек в обслуживании двигателей, а также отменит в целом 4670 рейсов, сообщили агентству LETA представители airBaltic.
Министерство сообщения поручило наблюдательному совету airBaltic немедленно объяснить обоснованность решения об отмене большого количества рейсов и его влияние на транспортное сообщение в Латвии, заявил министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") в социальной сети X.
В конце 2024 года преждевременно скончался латвийский футболист Максим Новиков, сообщает футбольная команда Preiļu BJSS.
Уже через две недели, 16 января, в Риге откроется новый магазин Lidl на улице Лапсу, 6. При его строительстве была значительно улучшена инфраструктура, что повысило доступность и безопасность окружающей среды, а также преобразило ранее заброшенный квартал, сделав его светлым и ухоженным. На прилегающей к магазину территории построены новые пешеходные тротуары, установлены система умных светофоров и новое освещение, проложена канализация, а также обновлено асфальтовое покрытие улиц Лапсу и Деглава.
На дорогах Латвии часто можно заметить автомобили, у которых практически невозможно прочесть номерной знак - он покрыт слоем грязи, пыли или снега. Портал TVNET поинтересовался у Государственной полиции о размерах штрафа, если номер автомобиля нечитаемый.
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что Литва предложит Латвии и Эстонии построить новую электростанцию для обеспечения гибкого производства электроэнергии и энергетической безопасности.
За рубежом:
Главком Александр Сырский прибыл на занятую ВСУ территорию Курской области. Генерал заявил, что российская армия потеряла там более 38 тысяч солдат.
Партизанское движение "Атеш", действующее в России и на оккупированных территориях Украины, в Тверской области успешно реализовало диверсию на стратегически важной железной дороге, говорится в сообщении в Telegram-канале движения.
Пресс-конференции правительства Эстонии больше не будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык. Об этом сообщили в коммуникационном бюро правительства, пишет Rus.Postimees.
Противник независимости Латвии и бывший активист "Интерфронта" Виктор Алкснис скончался в России в возрасте 74 лет, сообщила его дочь Ирина Алксне.
Швейцарская национальная авиакомпания Swiss International Air Lines (Swiss) заявила, что проведет испытание двигателя самолета Airbus A220-300 после того, как из-за задымления самолет был вынужден совершить экстренную посадку и погиб один из членов экипажа.
В Великобритании пропавшая 52 года назад женщина была найдена живой и здоровой, сообщает ВВС.
Интересное чтиво:
Наступил 2025 год, а с ним - изменения, которые затронут почти всех жителей Латвии. Новые налоги, повышение зарплат и пенсий начали действовать уже с 1 января. TVNET+ собрал главное, что нужно знать об этом.
Наступил новый, 2025 год. Обычно в первую неделю я пишу тексты либо о том, что произошло в прошлом году, либо о том, чего жду от года грядущего. Но в этот раз отчего-то игривости и задора, необходимых качеств для смены года, я в себе не ощущаю. А наоборот - чувствую усталость и некую апатию. Может ли это послужить оценкой 2024 года или, что еще хуже, предсказанием на 2025-й?
27 декабря в Латвии состоялось прощание с баскетболистом Янисом Тиммой, которого нашли мертвым в Москве на следующий день после дня рождения его бывшей жены Анны Седоковой. Друг Яниса Марк Пугачёв, который помог доставить собаку баскетболиста Бу из США его отцу Райтису Тимме, резко обратился к Седоковой в социальных сетях и высказал версию, что это не было самоубийством.
Как связан "теневой флот" России с мировыми ценами на нефть? Насколько велик риск повторения на Балтике экологической катастрофы, которую танкеры РФ устроили в Черном море? И при каких условиях подводная инфраструктура Эстонии будет гарантированно защищена от диверсий подобных повреждениям Balticconnector и Estlink 2? Об этом Rus.Postimees рассказал нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин.
фывРоссия лишилась основного маршрута поставок своего газа на ключевой европейский рынок — в новогоднюю ночь истек контракт "Газпрома" на транзит через Украину. Киев сдержал слово не продлевать его, чтобы помочь Европе окончательно избавиться от российской газовой зависимости, подорвать возможности Кремля финансировать вторжение в Украину и лишить Россию рычагов политического давления на страны ЕС.
В мае 1997 года в Великобритании был похищен и убит школьник Джейми Лавис. Убийца и педофил Даррен Викерс после совершенного преступления останавливаться не собирался и уговорил семью мальчика позволить ему поселиться у них дома, чтобы "помочь" в поисках пропавшего. Эта трагическая история - вызывающий мурашки пример того, что зло может скрываться в, казалось бы, простых, отзывчивых и добросердечных людях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!