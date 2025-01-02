Главное за 2 января Остановка рейсов airBaltic, успехи украинской армии и ожидания от 2025 года

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что Литва предложит Латвии и Эстонии построить новую электростанцию для обеспечения гибкого производства электроэнергии и энергетической безопасности.

За рубежом:

Главком Александр Сырский прибыл на занятую ВСУ территорию Курской области. Генерал заявил, что российская армия потеряла там более 38 тысяч солдат.

Партизанское движение "Атеш", действующее в России и на оккупированных территориях Украины, в Тверской области успешно реализовало диверсию на стратегически важной железной дороге, говорится в сообщении в Telegram-канале движения.

Пресс-конференции правительства Эстонии больше не будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык. Об этом сообщили в коммуникационном бюро правительства, пишет Rus.Postimees.

Противник независимости Латвии и бывший активист "Интерфронта" Виктор Алкснис скончался в России в возрасте 74 лет, сообщила его дочь Ирина Алксне.

Швейцарская национальная авиакомпания Swiss International Air Lines (Swiss) заявила, что проведет испытание двигателя самолета Airbus A220-300 после того, как из-за задымления самолет был вынужден совершить экстренную посадку и погиб один из членов экипажа.

В Великобритании пропавшая 52 года назад женщина была найдена живой и здоровой, сообщает ВВС.

Интересное чтиво:

Наступил 2025 год, а с ним - изменения, которые затронут почти всех жителей Латвии. Новые налоги, повышение зарплат и пенсий начали действовать уже с 1 января. TVNET+ собрал главное, что нужно знать об этом.