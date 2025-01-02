Зеленский рассказал о самых сложных направлениях на фронте

"Был сегодня уже также и доклад главкома Сырского по ситуации на фронте в районах Курской операции, и каждый день, и 31 декабря, и 1 января постоянные российские атаки в Донецкой области. Больше всего за сутки - Покровское направление, Кураховское. Жестко на Лиманском и Времеевском направлениях", - указал Зеленский.