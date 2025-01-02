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Зеленский рассказал о самых сложных направлениях на фронте

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/apai/SIPA/Scanpix

На военном фронте России и Украины наиболее сложная ситуация наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях, сказал в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

"Был сегодня уже также и доклад главкома Сырского по ситуации на фронте в районах Курской операции, и каждый день, и 31 декабря, и 1 января постоянные российские атаки в Донецкой области. Больше всего за сутки - Покровское направление, Кураховское. Жестко на Лиманском и Времеевском направлениях", - указал Зеленский.

"Мы отдельно обсудили защиту Херсонщины, - сказал президент. - В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции, более 30 российских атак ежесуточно".

Зеленский также выразил благодарность украинским военным, которые отражают атаки России.

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