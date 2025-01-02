Вооруженные силы Украины нанесли удар по командному пункту российской армии в Марьино Курской области 2 января, сообщил Генштаб украинской армии.
Согласно сообщениям СМИ, в Ивановске, где дислоцируется 810-я бригада российской армии, ударом задело здание дома культуры.
Украинские военные приняли все необходимые меры, чтобы в ходе удара свести к минимуму угрозу для мирного населения, отметил Генштаб.
"Удары в основном наносятся для ослабления способности и желания Российской Федерации совершать теракты против мирного населения Украины", - говорится в сообщении.
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