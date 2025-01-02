Согласно сообщениям СМИ, в Ивановске, где дислоцируется 810-я бригада российской армии, ударом задело здание дома культуры.

Украинские военные приняли все необходимые меры, чтобы в ходе удара свести к минимуму угрозу для мирного населения, отметил Генштаб.

"Удары в основном наносятся для ослабления способности и желания Российской Федерации совершать теракты против мирного населения Украины", - говорится в сообщении.

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