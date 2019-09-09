Владова врет о наиболее подходящем времени для изучения второго языка

Владова раскритиковала предложение Национального объединения и Дайниса Лоциса в интервью, которая она с несколькими другими членами "Согласия" дала русскоязычной газете "Вести". Интервью было также опубликовано на портале Press.lv.

"Лоциса попросили с научной точки зрения обосновать его инициативу, поскольку сегодня все психологи одинаковы в своей позиции: сначала ребенок должен выучить родной язык и только потом другие, поскольку так ему будет легче выучить новые языки."

Организация Re:Check дозвонилась до Владовой, которая также является директором Рижской 80-й средней школы, и попросила вице-мэра обосновать сказанное ею в интервью. Зампредседателя думы указала на плохую слышимость и попросила прислать вопросы в письменном виде. Однако в течение двух дней до публикации статьи она так и не ответила на э-мейл.

Чем раньше начнешь, тем лучше результаты

Re:Check с помощью Google нашла ссылки на ряд научных работ, которые утверждают обратное. То есть, лучшие результаты в обучении второму языку показывают те, кто начал его раньше. Подробно это описывается в исследовании двух когнитивных психологов Иллинойсского университета Жаклин джонсон и Элис Ньюпорт, которое было опубликовано 30 лет назад. В исследовании тестировались знания английского языка 46 иммигрантов китайского и корейского происхождения. Результаты показали "ясную и сильную" связь между возрастом, в котором люди попали в англоязычную среду, и уровнем знания языка. Те, кто приехал в США в возрасте от 3 до 7 лет, знали английский язык фактически на том же уровне, что и сами американцы. Между тем студенты, которые эмигрировали в возрасте 8-10 лет, допускали в тестах существенно больше ошибок.

В свою очередь опубликованное в прошлом году исследование указывает, что изучение языков хорошо дается детям вплоть до 17-18 лет, однако уровня родного языка можно достичь, только если обучение было начато до 10-летнего возраста. Между тем в одной публикации 1990 года говорится, что дети старше шести лет не смогут на втором языке говорить так же, как на родном, и добиться того же звучания.

Преимущество более позднего обучения - популярный миф

"Мнение, что детям проще учить другие языки тогда, когда уже выучен родной язык, является популярным мифом", - в разговоре с Re:Check указала асоциированный профессор Факультета гуманитарных наук Латвийского университета (ЛУ) Вита Калнберзиня, среди научно-исследовательских интересов которой числится и изучение языков.

Она призывает ознакомиться с тем, что писал профессор Университета Невшатель в Швейцарии Франсуа Грожан. Предположение, что билингвальность способствует задержке в обучении языку, было широко распространено в середине прошлого века, однако с тех пор многие исследования признали его необоснованным, отмечал Грожан. Он считает, что язык, на котором говорят дома, может стать хорошей основой для обучения аспектам второго языка.

Калнберзиня также упомянула исследования других ученых, которые подтверждают - билингвальные дети не только выигрывают в изучении языков, но и превосходят монолингвов не только в плане памяти, но и пространственного мышления.