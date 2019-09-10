Вт, 10.09.2019
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Левитс обсудил с главой ПАСЕ решение о восстановлении прав голоса России

Эгил Левитс

ФОТО: Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эгил Левитс сегодня в Рижском замке обсудил с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье ряд актуальных вопросов, в том числе решение организации о восстановлении прав голоса России, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Левитс выразил недоумение государства тем, что такое решение приняла организация, основанная 70 лет назад для поддержания высоких стандартов демократии и власти закона.

На это Паскье ответила, что позиция Латвии понятна, но решение было принято после долгих дискуссий с целью по возможности защитить соблюдение прав человека в России. Паскье выразила надежду, что Латвия продолжит активную работу в ПАСЕ.

Также Левитс и Паскье обсудили актуальные проблемы в Совете Европы и в работе Европарламента. 

ПАСЕ 25 июня этого восстановила права голоса России, которые были приостановлены после аннексии Крыма в 2014 году.    

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