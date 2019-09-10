Домбровскис получил новое назначение в Еврокомиссии: исполнительный вице-президент

Он будет координировать работу над "экономикой, действующей на благо людей", а также займет пост комиссара по финансовым услугам.

Новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя ее новый состав, в своем выступлении заявила, что в ЕС "уникальная социальная и рыночная экономика, источник благосостояния и социальной справедливости", что приобретает еще больше значения в эпоху дигитальных преобразований и изменений климата.

"Валдис Домбровскис будет руководить нашей работой, чтобы наша экономика сочетала в себе социальные вопросы и рынок", - сказала Ляйен.

Домбровскис сообщил агентству LETA, что доволен новым назначением. "Это означает, что у меня будет возможность закончить начатую работу над укреплением европейской экономики на фоне международных торговых конфликтов и замедления развития", - сказал он.

Домбровскис также продолжит работу над дальнейшим развитием банковского союза и единого рынка капитала ЕС. Обеспечение финансовой стабильности имеет большое значение, в том числе и в контексте предстоящего выхода Великобритании из ЕС при том, что Лондон является европейским финансовым центром, отметил он.