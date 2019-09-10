Гнившая заживо в таллиннской квартире собака умерла. На хозяйку пытаются завести дело

В конце августа волонтеры Эстонского союза защиты животных стали свидетелями ужасающей картины.

"В квартире находилась Ирина, придерживающаяся не самого правильного образа жизни, а среди мусора лежала немецкая овчарка, - описали добровольцы. - Помимо смрада, вызванного разведенной в квартире грязью, неприятно пахло и от пса, чье тело было покрыто гнойными ранами. Собака лежала в своих же экскрементах, в ранах уже виднелись маленькие черви".

Жильцы дома вызвали полицию из-за вони, которая распространялась по подъезду.

По оценке защитников животных, раны собаки по кличке Хоуп возникли в результате длительного лежания, поскольку хозяйка не переворачивала ее. Проживающая в квартире Ирина утверждала, что девятилетняя собака провела в таком положении около месяца.

Ветеринары обнаружили несколько крупных язв, которые добрались до костей. В них были маленькие черви. Задняя часть туловища была парализована, задние конечности были опухшими и твердыми. Когти немецкой овчарки, вероятно, никогда не стригли.

"Мочевой пузырь собаки был настолько большим и переполненным, что сначала мы подозревали опухоль. С помощью катетера мы удалили из него три литра мочи, опухоль обнаружена не была.

Собака была переохлаждена, ее общее состояние - крайне тяжелое. Помимо проблем со здоровьем, животное было голодным и отощавшим", - описали состояние немецкой овчарки в Эстонском союзе защиты животных.

Сегодня же, 9 сентября, представитель Союза защиты животных со скорбью заявил, что, хотя Хоуп начали лечить, дальнейшие результаты анализов показали, что ситуация безнадежная. Чтобы не мучить животное, врачам пришлось усыпить бедное животное.

"Это решение разбило нам и многим другим сердце, но мы не могли позволить собаке страдать и дальше, зная, что надежды на выздоровление нет", – написали представители Союза защиты животных в соцмедиа.

По оценке ветеринаров, Хоуп уже не смогла бы встать на задние лапы, организм собаки был истощен, она долгое время голодала, прогрессировал сепсис.

"У Хоуп не было сил бороться с воспалением. Эта собака попала к нам будучи живым трупом".

Точную причину, почему собака прекратила двигаться и лежала без движения на одном месте, установить невозможно, но есть несколько версий. Согласно одной из них, хозяйка Хоуп Ирина заморила ее голодом до такого состояния.