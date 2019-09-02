Страшные кадры: найденная в одной из таллиннских квартир овчарка гнила заживо, в язвах завелись черви

Жильцы дома вызвали полицию из-за вони, которая распространялась по подъезду. Войдя в квартиру, стражи порядка и защитники животных потеряли дар речи.

"В квартире находилась Ирина, придерживающаяся не самого правильного образа жизни, а среди мусора лежала немецкая овчарка, - описали добровольцы. - Помимо смрада, вызванного разведенной в квартире грязью, неприятно пахло и от пса, чье тело было покрыто гнойными ранами.

Собака лежала в своих же экскрементах, в ранах уже виднелись маленькие черви".

По оценке защитников животных, раны собаки возникли в результате длительного лежания, поскольку хозяйка не переворачивала ее. Проживающая в квартире Ирина утверждала, что девятилетняя собака провела в таком положении около месяца.

Немецкую овчарку сначала пришлось доставить в клинику. Поскольку речь шла о проживающем на втором этаже животном, которое находилось в критическом состоянии, на помощь вызвали спасателей.

Они на носилках спустили собаку на улицу и уложили ее в машину волонтера Катрин Киви. Несмотря на тяжелое положение, собака была контактной и даже лаяла.

Ветеринары обнаружили несколько крупных язв, которые добрались до костей. В них были маленькие черви.

Зад собаки парализован, задние конечности опухшие и твердые. Когти немецкой овчарки, вероятно, никогда не стригли.

"Настолько длинные когти указывают на то, что, скорее всего, до парализации с животным давно не гуляли. Мочевой пузырь собаки был настолько большим и переполненным, что сначала мы подозревали опухоль.

С помощью катетера мы удалили из него три литра мочи, опухоль обнаружена не была. Собака была переохлаждена, ее общее состояние - крайне тяжелое. Помимо проблем со здоровьем, животное было голодным и отощавшим", - описали состояние немецкой овчарки в Эстонском союзе защиты животных.

Раны собаки, которая получила кличку Хоуп, почистили. Овчарку отмыли от экскрементов и назначили ей курс лечения.

Поскольку она не может сама двигаться, раз в несколько часов ее переворачивают. При первичном осмотре выяснилось, что в задних лапах отсутствует чувствительность.

"Мы еще не готовы сдаваться, поскольку Хоуп хочет жить, - написал Эстонский союз защиты животных в социальных сетях. - Хозяйка Ирина отдала собаку в Союз защиты животных, и теперь мы ее семья".

Защитники животных подадут в полицию заявление, чтобы в отношении Ирины было начато уголовное производство.