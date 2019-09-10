В Латвии женщины с высшим образованием в среднем зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины с таким же образованием, а у женщин со средним образованием доходы на 28% ниже, чем у мужчин, получивших среднее образование, свидетельствуют результаты исследования Education at a Glance 2019, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Согласно результатам исследования, взрослые люди с высшим образованием могут рассчитывать на доходы, на 46% превышающие доходы взрослых людей со средним образованием. В среднем среди стран ОЭСР этот показатель равняется 57%. Зарплата людей с магистерской или докторской степенью в Латвии на 64% больше, чем у людей со средним образованием. В свою очередь в среднем по странам ОЭСР разница окладов людей с магистерской или докторской степенью и людей со средним образованием составляет 91%.
Как и во многих странах ОЭСР, в Латвии люди с высшим образованием имеют больше шансов на рынке труда. В 2018 году занятость жителей Латвии в возрасте 25-64 лет с высшим образованием достигала 89%, что на 4% больше, чем в среднем по странам ОЭСР и на 14% больше, чем среди взрослых людей со средним образованием.
Кроме того, авторы исследования указали, что в Латвии одни из самых высоких цен на обучение в Европе, однако они очень различаются в разных учебных заведениях. В Латвии, как и в Бельгии, Эстонии, Израиле, а также Соединенном Королевстве, большая часть студентов (69%) учатся в субсидируемых государством частных образовательных учреждениях.
Однако, несмотря на сравнительно высокую плату за обучение, только 5% студентов пользуются возможностью взять гарантированный государством кредит.