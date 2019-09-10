В Латвии женщины с высшим образованием в среднем зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины

Согласно результатам исследования, взрослые люди с высшим образованием могут рассчитывать на доходы, на 46% превышающие доходы взрослых людей со средним образованием. В среднем среди стран ОЭСР этот показатель равняется 57%. Зарплата людей с магистерской или докторской степенью в Латвии на 64% больше, чем у людей со средним образованием. В свою очередь в среднем по странам ОЭСР разница окладов людей с магистерской или докторской степенью и людей со средним образованием составляет 91%.