Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона

Глава США Дональд Трамп заявил, что уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом он написал в своём Twitter.
I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.
"Вчера вечером я сообщил Джон Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку. Я очень благодарен ему за службу", — сообщил президент США.
Американский лидер поблагодарил Болтона за службу и заявил, что новый советник по национальной безопасности будет назначен на следующей неделе.
Джон Болтон работал в президентских администрациях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего. В 2005 году Буш-младший утвердил Болтона на должность постоянного представителя США при ООН. В качестве советника Дональда Трампа он начал работать с апреля 2018 года после отставки с этой должности Герберта Макмастера. Болтон известен своими жёсткими взглядами на внешнюю политику, пишет "Медуза". Например, Болтон являлся одним из приверженцев выхода США из ядерной сделки с Ираном, а также выступал за ужесточение санкций против России.