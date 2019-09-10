Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона

"Вчера вечером я сообщил Джон Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку. Я очень благодарен ему за службу", — сообщил президент США.

Джон Болтон работал в президентских администрациях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего. В 2005 году Буш-младший утвердил Болтона на должность постоянного представителя США при ООН. В качестве советника Дональда Трампа он начал работать с апреля 2018 года после отставки с этой должности Герберта Макмастера. Болтон известен своими жёсткими взглядами на внешнюю политику, пишет "Медуза". Например, Болтон являлся одним из приверженцев выхода США из ядерной сделки с Ираном, а также выступал за ужесточение санкций против России.