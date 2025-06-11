Леонида Волкова заочно приговорили к 18 годам лишения свободы

Суд также приговорил Волкова к штрафу в два миллиона рублей.

Волков, который в 2019 году покинул Россию и теперь живет в Литве, принял решение суда легкой дозой юмора.

"Оттепель! Меня приговорили к 18 годам строгого тюремного заключения. Именно так, как требовал прокурор. А штраф снижен: всего два миллиона рублей. И они не запрещали мне пользоваться интернетом! Ну, тогда я им воспользуюсь ", - прокомментировал приговор Волков.

Позже он добавил: "Ой нет! Дочитали резолютивную часть. Десять лет запрета на интернет тоже дали, по запрошенному. А я уже начал пользоваться… Блин. Что же делать…".

Ой нет!

Дочитали резолютивную часть.

Десять лет запрета на интернет тоже дали, по запрошенному. А я уже начал пользоваться….

Блин. Что же делать…. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) June 11, 2025

Уголовное дело в отношении Волкова поступило в суд в начале апреля. В нем 45 эпизодов. Ему, в частности, вменяют четыре эпизода мошенничества группой лиц или в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), 16 эпизодов оправдания терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), 18 эпизодов распространения военных "фейков" группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты "б" и "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Волков покинул Россию в 2019 году после того, как власти возбудили против него уголовное дело. С 2021 года он входит в список разыскиваемых россиянами лиц.

В апреле прошлого года 44-летний Волков стал жертвой жестокого нападения у своего дома в Вильнюсе.