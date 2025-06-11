Леонида Волкова заочно приговорили к 18 годам лишения свободы

Российский военный суд заочно приговорил соратника убитого лидера российской оппозиции Алексея Навального Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Суд также приговорил Волкова к штрафу в два миллиона рублей.
Волков, который в 2019 году покинул Россию и теперь живет в Литве, принял решение суда легкой дозой юмора.
"Оттепель! Меня приговорили к 18 годам строгого тюремного заключения. Именно так, как требовал прокурор. А штраф снижен: всего два миллиона рублей. И они не запрещали мне пользоваться интернетом! Ну, тогда я им воспользуюсь ", - прокомментировал приговор Волков.
Позже он добавил: "Ой нет! Дочитали резолютивную часть. Десять лет запрета на интернет тоже дали, по запрошенному. А я уже начал пользоваться… Блин. Что же делать…".
Ой нет!— Leonid Volkov (@leonidvolkov) June 11, 2025
Дочитали резолютивную часть.
Десять лет запрета на интернет тоже дали, по запрошенному. А я уже начал пользоваться….
Блин. Что же делать….
Уголовное дело в отношении Волкова поступило в суд в начале апреля. В нем 45 эпизодов. Ему, в частности, вменяют четыре эпизода мошенничества группой лиц или в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), 16 эпизодов оправдания терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), 18 эпизодов распространения военных "фейков" группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты "б" и "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
Волков покинул Россию в 2019 году после того, как власти возбудили против него уголовное дело. С 2021 года он входит в список разыскиваемых россиянами лиц.
В апреле прошлого года 44-летний Волков стал жертвой жестокого нападения у своего дома в Вильнюсе.
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