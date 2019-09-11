В Лиепае полиция нашла пропавшего четырехлетнего мальчика в автобусе

Во вторник, 10 сентября, около 16:00 муниципальная полиция Лиепаи получила информацию о том, что примерно в 15:40 на улице Катедралес из своего дома вышел мальчик 2015 года рождения. Мальчик сказал, что будет у дома, однако его там не было. Об этом порталу liepājniekiem.lv рассказал представитель лиепайской полиции Каспарс Варпиньш.