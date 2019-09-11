В Лиепае полиция нашла пропавшего четырехлетнего мальчика в автобусе

Во вторник, 10 сентября, около 16:00 муниципальная полиция Лиепаи получила информацию о том, что примерно в 15:40 на улице Катедралес из своего дома вышел мальчик 2015 года рождения. Мальчик сказал, что будет у дома, однако его там не было. Об этом порталу liepājniekiem.lv рассказал представитель лиепайской полиции Каспарс Варпиньш.
Сотрудники полиции начали немедленно обследовать окрестности.
Около 16:24 муниципальная полиция Лиепаи получила информацию от водителя автобуса о том, что на улице Мирдзас Кемпес в автобусе без присмотра находится ребёнок примерно четырех лет.
Прибыв на место происшествия, выяснилось, что это пропавший мальчик. Ребёнок был доставлен в участок полиции, где был передан матери.
Отдел по делам несовершеннолетних Лиепайской муниципальной полиции продолжат выяснять обстоятельства происшествия.