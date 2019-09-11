Уровень безработицы в Латвии в конце августа уменьшился до 5,9%

В конце августа уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,9% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, сообщили в Государственном агентстве занятости (ГАЗ).
В конце августа в ГАЗ было зарегистрировано 54 390 безработных, что на 983 человека меньше, чем месяцем ранее (55 373 безработных).
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце августа был в Рижском регионе - 4,1%, что столько же, как в прошлом месяце. Самый высокий уровень безработицы сохранялся в Латгале - 13,6%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.
На 0,1 процентного пункта уровень зарегистрированной безработицы в августе снизился в Видземе - до 5,6% экономически активного населения. В Курземе и Земгале уровень безработицы сократился на 0,2 процентного пункта и составил соответственно 6,3% и 5,5% экономически активного населения.
В столице уровень зарегистрированной безработицы в конце августа составил 3,9%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.
В конце июля безработица в Латвии составляла 6% экономически активного населения.