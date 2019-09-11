За три года приостановлена работа 10 точек общепита Pakistānas kebabs

За последние три года Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) 10 раз приостановила деятельность 10 точек общепита, работающих под торговой маркой Pakistānas kebabs, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT генеральный директор PVD Марис Балодис.
Он указал, что Pakistānas kebabs не является одним предприятием - это зарегистрированный торговый знак, под которым в Риге работают более 20 отдельных, как бы несвязанных между собой предприятий. Среди них есть компании, которые обеспечивают соответствующие требования гигиены, но есть и предприятия, в которых эти требования не соблюдаются.
"Мы часто получаем жалобы на Pakistānas kebabs, реагируем на эти жалобы и время от времени нам приходится останавливать деятельность какого-либо предприятия", - указал Балодис, сообщив, что за последние три года PVD 10 раз приостановила деятельность предприятий этого бренда.
Он пояснил, что деятельность компаний приостанавливается из-за несоблюдения требований гигиены, например, в одном случае в заведении не было горячей воды, поэтому было невозможно помыть ни руки, ни инвентарь, а в другом случае в помещениях были обнаружены тараканы.
"К сожалению, коммуникация идет очень тяжело с предприятиями этой торговой марки, поскольку обычно работающие там люди говорят только по-английски и их понимание о нормативных требованиях в Латвии очень ограничено", - признал Балодис.
Напомним, в августе этого года PVD за нарушения требований гигиены приостановила деятельность двух точек общепита сети Pakistаnas kebabs.