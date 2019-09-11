За три года приостановлена работа 10 точек общепита Pakistānas kebabs

Он указал, что Pakistānas kebabs не является одним предприятием - это зарегистрированный торговый знак, под которым в Риге работают более 20 отдельных, как бы несвязанных между собой предприятий. Среди них есть компании, которые обеспечивают соответствующие требования гигиены, но есть и предприятия, в которых эти требования не соблюдаются.