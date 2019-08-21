Ср, 21.08.2019
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Приостановлена работа двух точек общепита сети Pakistаnas kebabs

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За нарушения требований гигиены Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила деятельность двух точек общепита сети Pakistаnas kebabs.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ПВС Илзе Мейстаре, приостановлена деятельность DSBS и J investment. В обоих случаях начато делопроизводство об административных нарушениях.

При проведении проверки в J investment выявлены также нарушения, связанные с трудовыми договорами и использованием государственного языка, о чем будут проинформированы Государственная инспекция по труду и Центр государственного языка.

По данным Firmas.lv, DSBS зарегистрировано в 2011 году, его основной капитал составляет 2847 евро. Владельцами предприятия являются два гражданина Индии - Сай Нага Дипика Малла и Кушлов Иммадисети.

Предприятие J investment зарегистрировано в марте 2019 года, его основной капитал составляет 1 евро. Единственным владельцем предприятия является гражданин Индии Пратапкумар Богхабхай Соланки.

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