Приостановлена работа двух точек общепита сети Pakistаnas kebabs

За нарушения требований гигиены Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила деятельность двух точек общепита сети Pakistаnas kebabs.
Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ПВС Илзе Мейстаре, приостановлена деятельность DSBS и J investment. В обоих случаях начато делопроизводство об административных нарушениях.
При проведении проверки в J investment выявлены также нарушения, связанные с трудовыми договорами и использованием государственного языка, о чем будут проинформированы Государственная инспекция по труду и Центр государственного языка.
По данным Firmas.lv, DSBS зарегистрировано в 2011 году, его основной капитал составляет 2847 евро. Владельцами предприятия являются два гражданина Индии - Сай Нага Дипика Малла и Кушлов Иммадисети.
Предприятие J investment зарегистрировано в марте 2019 года, его основной капитал составляет 1 евро. Единственным владельцем предприятия является гражданин Индии Пратапкумар Богхабхай Соланки.