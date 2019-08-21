Приостановлена работа двух точек общепита сети Pakistаnas kebabs

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ПВС Илзе Мейстаре, приостановлена деятельность DSBS и J investment. В обоих случаях начато делопроизводство об административных нарушениях.

При проведении проверки в J investment выявлены также нарушения, связанные с трудовыми договорами и использованием государственного языка, о чем будут проинформированы Государственная инспекция по труду и Центр государственного языка.