Зима, холода: в России выпал первый снег

Во вторник, 10 сентября, в одном из самых северных российских городов Норильске, расположенном в Красноярске, выпал первый снег и началась метель. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.
Информацию о первых, по-настоящему зимних осадках журналистам подвердили эксперты из Таймырского центра метеорологии и мониторинга окружающей среды.
Несмотря на то, что обилие снега и морозы представляют собой визитную карточку Норильска, по словам специалистов, в это время года такие осадки являются нехарактерными. Обычно, первый снег выпадает в конце октября.
В городе объявили штормовое предупреждение, а школьникам разрешили не посещать занятия, если они учатся во вторую смену.
Между тем пользователи в соцсетях стали активно делиться фотографиями и видео заснеженного Норильска.