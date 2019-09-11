Ср, 11.09.2019
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Зима, холода: в России выпал первый снег

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Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Во вторник, 10 сентября, в одном из самых северных российских городов Норильске, расположенном в Красноярске, выпал первый снег и началась метель. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Информацию о первых, по-настоящему зимних осадках журналистам подвердили эксперты из Таймырского центра метеорологии и мониторинга окружающей среды.

Несмотря на то, что обилие снега и морозы представляют собой визитную карточку Норильска, по словам специалистов, в это время года такие осадки являются нехарактерными. Обычно, первый снег выпадает в конце октября. 

В городе объявили штормовое предупреждение, а школьникам разрешили не посещать занятия, если они учатся во вторую смену. 

Между тем пользователи в соцсетях стали активно делиться фотографиями и видео заснеженного Норильска.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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