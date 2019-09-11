Ср, 11.09.2019
Одри Хепберн не настоящее имя актрисы. С самого рождения она носила имя Одри Кэтлин Растон, но с 1948 года стала называть себя Хепберн. Русский TVNET
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • ТВ&Персона
  • Собчак нежно поздравила Виторгана с днём рождения, а он подшутил над её приглашением на свадьбу

Собчак нежно поздравила Виторгана с днём рождения, а он подшутил над её приглашением на свадьбу

Ксения Собчак

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак невероятно мило поздравила бывшего супруга с днём рождения, Максим Виторган в свою очередь подшутил над ней в этот же день.

Именинник сделал публикацию в Instagram, в которой призвал подписчиков к благотворительности.

"47 ( сорок семь). С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году и этим надо пользоваться. Спасибо всем заранее за поздравления!" - написал Виторган.

Артист предложил тем, кто хочет поздравить его с праздником, перевести посильные средства в благотворительный фонд, попечителем которого является сам Виторган.

"Я, например, так и сделал с утра пораньше и мне сразу белье стало мягче, еда вкуснее, а шампанское игристее!" - отметил звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 ( сорок семь). С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году и этим надо пользоваться. Спасибо всем заранее за поздравления! Если, вдруг, захотите совместить приятное с полезным, пройдите по ссылке в шапке профиля, выберите назначение «День рождения со смыслом» и поздравьте меня переводом любой суммы в благотворительный фонд #бюродобрыхдел @burodd , попечителем которого я являюсь уже много лет. Я, например, так и сделал с утра пораньше и мне сразу белье стало мягче, еда вкуснее, а шампанское игристее!

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on

Подписчики звезды предположили, что своей публикацией актёр не просто выступает за благотворительность, а подшучивает над Собчак, которая в своем приглашении на свадьбу посоветовала гостям "одеваться со вкусом", а также  и ни за что не заменять подарок переводом денежных средств "в помощь старикам и животным".

Несмотря на высмеивание экс-супруги смогли сохранить тёплые отношения. 

Телеведущая перестала прятать сына от подписчиков в Сети, немногим ранее порадовав поклонников публикацией, где Собчак назвала экс-супруга "самым лучшим в мире папой". На снимке, размещённом в Instagram изображен двухлетний Платон, сын Собчак и Вторгана.

В руках у ребёнка находится аппликация в виде дуба, которую дарит папе на день рождения.

"Свети всегда и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь!!! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа", — подписала снимок Собчак.

Что уж тут говорить, поклонники звёзд были в восторге от того, что родители мальчика сохранили такие тёплые отношения, несмотря на расставание.

"Высокие отношения. Некоторые в браке относятся друг к другу хуже, чем эти двое в разводе)", — написал один из пользователей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ