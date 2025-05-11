Вс, 11.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Трансляция В Hanzas perons проходит фестиваль Дня матери

Перевод: rus.tvnet.lv
Обновлено 11 мая 2025, 13:54
Мама с дочкой
Мама с дочкой Фото: shutterstock.com

В воскресенье, 11 мая, с 12 до 17 часов в Риге, в Hanzas Perons, проходит фестиваль Дня матери, сообщает организация Mammamuntetiem.lv.

Вход на мероприятие бесплатный.

На нем выступят певица Анце Краузе, группа Melo - M, украинская певица Виктория Притуляк, солист группы Sudden Lights Андрей Рейнис Зитманис и другие. Ведущие - актер Лаурис Субатниекс и Инга Акментиня-Смилдзиня.

Видео: в Hanzas Perons проходит фестиваль Дня матери

Во ходе мероприятия можно принять участие в косметических процедурах, мастер-классах, дегустации вин и других мероприятиях.

В Риге, Сигулде и Тукумсе с мая по сентябрь пройдет несколько семейных мероприятий, организованных родительской организацией Mammamuntetiem.lv.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти