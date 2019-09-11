Самоуправления против: муниципалитеты просят остановить реформу

Руководители 19 самоуправлений просят председателя Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинта Каминскиса в кратчайшие сроки созвать внеочередное закрытое заседание думы ЛСС по рассмотрению вопроса об остановке административно-территориальной реформы, сообщили агентству LETA руководители самоуправлений.
Они расценивают предлагаемую Министерством окружающей среды и регионального развития (VARAM) реформу в нынешней редакции как неподготовленную, поэтому считают, что ее продвижение нужно остановить.
В свою очередь разработанное экспертами VARAM исследование об объединение краев руководители самоуправлений предлагают передать на оценку Госконтролю, чтобы определить его целесообразность, достоверность включенных в него данных и соответствие затраченного на него финансирования критериям рационального использования средств.
Руководители муниципалитетов намерены потребовать у VARAM также прекращения "явно неправдивой политической рекламы" реформы и введения населения в заблуждение.
Призыв подписали руководители самоуправлений Алои, Аматы, Беверины, Буртниеки, Цесвайне, Яунпиебалги, Коцены, Лубаны, Мазсалацы, Наукшены, Лигатне, Паргауи, Приекули, Рауны, Руиены, Смилтене, Салацгривы, Стренчи, Вецпиебалги.
Руководители самоуправлений предлагают созвать внеочередное заседание думы ЛСС 16 сентября в 11.00.