Самоуправления против: муниципалитеты просят остановить реформу

Они расценивают предлагаемую Министерством окружающей среды и регионального развития (VARAM) реформу в нынешней редакции как неподготовленную, поэтому считают, что ее продвижение нужно остановить.

В свою очередь разработанное экспертами VARAM исследование об объединение краев руководители самоуправлений предлагают передать на оценку Госконтролю, чтобы определить его целесообразность, достоверность включенных в него данных и соответствие затраченного на него финансирования критериям рационального использования средств.

Руководители муниципалитетов намерены потребовать у VARAM также прекращения "явно неправдивой политической рекламы" реформы и введения населения в заблуждение.

Призыв подписали руководители самоуправлений Алои, Аматы, Беверины, Буртниеки, Цесвайне, Яунпиебалги, Коцены, Лубаны, Мазсалацы, Наукшены, Лигатне, Паргауи, Приекули, Рауны, Руиены, Смилтене, Салацгривы, Стренчи, Вецпиебалги.