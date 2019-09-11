Рижанам предложат пересесть с авто на общественный транспорт

По данным АТД, в настоящее время в одном легковом автомобиле в среднем передвигается 1,6-1,9 человек.

На каждые 1000 человек в Латвии зарегистрировано более 350 автомобилей, и их число продолжает расти, особенно в Риге и ее окрестностях,

поэтому часто возникают большие заторы, которые вынуждают людей больше времени проводить в пути и негативно влияют на окружающую среду.

В то же время качество услуг общественного транспорта за последние годы улучшилось - средний возраст автобусов уменьшился, введены проездные билеты и безналичные расчеты, улучшились возможности покупки билетов на поезда, информация о расписании автобусов и поездов стала более доступной

Открытие кампании "Попробуй общественный!" состоится в понедельник, 16 сентября, в 11.00 на остановке общественного транспорта напротив Академии наук в Риге на ул. Тургенева.