Ср, 11.09.2019
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Рижанам предложат пересесть с авто на общественный транспорт

Автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Чтобы мотивировать людей вместо частного автомобиля пользоваться услугами общественного транспорта, Автотранспортная дирекция (АТД) вместе с Pasažieru vilciens на следующей неделе откроет информационную кампанию "Попробуй общественный!", сообщила агентству LETA представитель дирекции Зане Плоне.

По данным АТД, в настоящее время в одном легковом автомобиле в среднем передвигается 1,6-1,9 человек.

На каждые 1000 человек в Латвии зарегистрировано более 350 автомобилей, и их число продолжает расти, особенно в Риге и ее окрестностях,

поэтому часто возникают большие заторы, которые вынуждают людей больше времени проводить в пути и негативно влияют на окружающую среду.

В то же время качество услуг общественного транспорта за последние годы улучшилось - средний возраст автобусов уменьшился, введены проездные билеты и безналичные расчеты, улучшились возможности покупки билетов на поезда, информация о расписании автобусов и поездов стала более доступной

Открытие кампании "Попробуй общественный!" состоится в понедельник, 16 сентября, в 11.00 на остановке общественного транспорта напротив Академии наук в Риге на ул. Тургенева.

В открытии кампании примут участие руководитель Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш, председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис и руководитель предприятия городского планирования Grupa93 Нейл Балгалис.

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