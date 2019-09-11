Ср, 11.09.2019
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Лидер Al Qaeda в годовщину терактов 11 сентября призвал атаковать Запад

Боевики Al Qaeda

ФОТО: Reuters / Scanpix

Лидер международной террористической организации Al Qaeda Айман аз-Завахири в годовщину терактов 11 сентября призвал мусульман произвести нападения на цели в США, Европе, Израиле и России.

В распространенном Al Qaeda видео аз-Завахири критикует тех, кто отошел от джихада, и осудил бывших джихадистов, которые, находясь в тюрьме, изменили взгляды, а теракты 11 сентября назвали неприемлемыми, так как во время них был причинен вред гражданскому населению, сообщает американская организация SITE, проводящая мониторинг активностей сети джихадистов.

Al Qaeda во время терактов 11 сентября 2001 года в США убила почти 3000 человек. В тот день два самолета врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый разбился на поле в штате Пенсильвания.

Египтянин аз-Завахири стал лидером Al Qaeda после того, как спецслужбы США в ходе операции в Пакистане убили Осаму бен Ладена. Считается, что сейчас аз-Завахири находится в этом регионе.

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