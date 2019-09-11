Лидер Al Qaeda в годовщину терактов 11 сентября призвал атаковать Запад

В распространенном Al Qaeda видео аз-Завахири критикует тех, кто отошел от джихада, и осудил бывших джихадистов, которые, находясь в тюрьме, изменили взгляды, а теракты 11 сентября назвали неприемлемыми, так как во время них был причинен вред гражданскому населению, сообщает американская организация SITE, проводящая мониторинг активностей сети джихадистов.

Al Qaeda во время терактов 11 сентября 2001 года в США убила почти 3000 человек. В тот день два самолета врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый разбился на поле в штате Пенсильвания.