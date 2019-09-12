Сухая осень пока не радует грибников

Несмотря на то, что лето для грибников началось многообещающе, позволив самым усердным собрать полные корзинки боровиков, осень многим принесла разочарование, сообщила Panorāma на латвийском телевидении.
Для того, чтобы открыть выставку "Дни грибов" в Музее природы, специалистам пришлось привлечь студентов из Даугавпилса.
Больше грибов удалось найти лишь у границы с Беларусью.
Леса сухие, грибов мало: долгожданная грибниками осень пока что не оправдала надежд ни гурманов, ни микологов.
Еще летом в лесах было полно благородных боровиков, лисичек и не только, а теперь найти их в лесу не так и легко.
"Грибам необходима влага и тепло, но не жара. И именно накануне выставки было очень жарко, и еще сейчас ветер, который сушит, и нам на самом деле было очень сложно собрать эти грибы, но мы очень старались. На этот раз наши коллеги ехали за Даугавпилс к границе с Беларусью. Студенты Даугавпилса помогали собрать грибы", - рассказала миколог Латвийского музея природы Инита Даниеле.
Тем временем выставка грибов в Музее природы продолжается, и интерес к ней не спадает. Посетителей выставки приглашают вместе с грибами - музей будет рад обновить экспозицию свежими дарами природы.
Выставка "Дни грибов" в Музее природы