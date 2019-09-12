Сухая осень пока не радует грибников

Для того, чтобы открыть выставку "Дни грибов" в Музее природы, специалистам пришлось привлечь студентов из Даугавпилса.

Больше грибов удалось найти лишь у границы с Беларусью.

Леса сухие, грибов мало: долгожданная грибниками осень пока что не оправдала надежд ни гурманов, ни микологов.

Еще летом в лесах было полно благородных боровиков, лисичек и не только, а теперь найти их в лесу не так и легко.

"Грибам необходима влага и тепло, но не жара. И именно накануне выставки было очень жарко, и еще сейчас ветер, который сушит, и нам на самом деле было очень сложно собрать эти грибы, но мы очень старались. На этот раз наши коллеги ехали за Даугавпилс к границе с Беларусью. Студенты Даугавпилса помогали собрать грибы", - рассказала миколог Латвийского музея природы Инита Даниеле.

Тем временем выставка грибов в Музее природы продолжается, и интерес к ней не спадает. Посетителей выставки приглашают вместе с грибами - музей будет рад обновить экспозицию свежими дарами природы.