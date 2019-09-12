После урагана "Дориан" на Багамах пропали без вести 2500 человек

В то же время, в ведомстве подчеркнули, что этот список лиц пока предварительный, поскольку проверка всех полученных данных еще не завершена и продолжается работа с базами данных.

Предположительно, число погибших будет намного выше, чем озвученные на данный момент 50 жертв. Также отмечается, что десятки тысяч людей по-прежнему нуждаются в помощи.

Как сообщалось, ураган "Дориан" разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. Он обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября, скорость ветра достигала 298 км/ч.