Кричит в подъезде полуголый или спит на пороге: что делать, если из-за пьяных соседей не пройти домой

Одна читательница поделилась, что весь дом уже привык к тому, что сосед с периодичностью раз в неделю сильно напивается и, выходя в подъезд полуголым, кричит: "Вы все суки, это мой дом".

Один из его недавних перформансов закончился крепким сном на полу под дверьми соседей, имея под боком 2 кг сырой куры. Попадай домой, как хочешь...

Другая читательница не могла не то, что в квартиру зайти, уже перед подъездом ее ждало препятствие:

"Подъехала к дому, поздний вечер, хочу поскорее отдыхать, но... Там спит он. Дома никого. Страшновато. Думаю, надо разбудить, пусть уходит. Поморгала дальним светом. Он проснулся, но не спешит уходить. Начинает что-то искать. Оказалось, мой сосед. Нашел выпавший чип и пошел домой. Вижу, как поднимается по подъезду - понимаю это по включающемуся свету. Когда свет гаснет, чуть жду и иду домой. Дома встречаю собаку, охрипшую от лая", - рассказала она.

За комментарием, как поступать в таких ситуациях, мы обратились к муниципальной полиции.

Как рассказал главный специалист по связям с общественностью Рижской муниципальной полиции Том Садовскис, в таких случаях следует обращаться в полицию, которая прибудет на место происшествия и разберется с выпившим соседом.

Что это будет означать для него, в каждом отдельном случае оценивается индивидуально в зависимости от ситуации - такие нарушения квалифицируются по-разному: от пребывания в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, что задевает достоинство человека, до мелкого хулиганства.

Справка из кодекса административных нарушений Латвии:

Ст.171. Употребление алкогольных напитков или других одурманивающих веществ в общественных местах и пребывание в общественных местах в состоянии опьянения

За употребление алкогольных напитков или других одурманивающих веществ в общественных местах, за исключением тех, которые самоуправление допустило, и пребывание в общественных местах в состоянии опьянения, которое задевает достоинство человека - делают предупреждение или выписывают штраф до 140 евро.

За повторные нарушения, если они зафиксированы в течение года после получения административного наказания, - сумма денежного штрафа составляет от 140 до 350 евро.

Ст. 167. Мелкое хулиганство

За нарушение общественного покоя, которое выражается как неуважение к обществу или бесстыдное деяние, игнорируя общепринятые нормы поведения, нарушая покой людей, работу предприятий или организаций, выписывают денежный штраф от 70 до 500 евро.