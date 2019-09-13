Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

На видео запечатлено, как к дворцу бракосочетаний подъезжает черный катафалк, украшенный красными цветами, будто специально подобранными под салон транспортного средства. На машине также была видна надпись "Пока смерть не разлучит нас".

Видео: Собчак и Богомолов подъехали к ЗАГСу

В своих сторис в Instagram Богомолов опубликовал фотографию с возлюбленной. Судя по красному цвету стен, снимок был сделан в том самом катафалке. На фото Ксения в кружевном свадебном платье чувственно смотрит в кадр. Шикарное белый наряд Собчак, как стало известно, получила по бартеру от компании Bosco.

Стоит отметить, что новоиспеченный супруг Ксении выглядит не менее эффектно - режиссер одет в черный пиджак с тонкими, почти невидимыми полосами, яркую рубашку с принтом, а на груди у него красуется огромный красный цветок.

Скриншот со сторис Константина Богомолова ФОТО: скриншот instagram.com/konbog75

Между тем телеведущая опубликовала в своем Instagram фотографию свадебных колец - уже не в бархатной коробочке, а на безымянных пальцах молодоженов.

Звучит абсурдно, но это не первый раз, когда Собчак и Богомолов сказали друг другу "Да!". Сегодня вечером в эфире программы "Вечерний Ургант" будет показано, как молодоженов расписывает Иван Ургант. Запись выпуска состоялась в среду.

Как отмечает "Комсомольская правда", Ургант задал паре несколько вопросов.

Собчак отметила, что сначала будущий муж показался ей скучным человеком. В ответ Богомолов заявил, что считал ее поверхностной женщиной. Но, как говорится, победила любовь!

Напомним, по сообщениям российских СМИ, масштабное свадебное торжество обойдется молодоженам в крупную сумму - только на застолье они планируют потратить, по примерным подсчетам, около 12 миллионов рублей (более 165 тыс. евро).