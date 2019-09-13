Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов появились у Грибоедовского ЗАГСа в Москве весьма эффектным образом - пара приехала к дворцу бракосочетаний на самом настоящем катафалке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ. Ролик прибытия Собчак и Богомолова к ЗАГСу был опубликован и другими СМИ.
На видео запечатлено, как к дворцу бракосочетаний подъезжает черный катафалк, украшенный красными цветами, будто специально подобранными под салон транспортного средства. На машине также была видна надпись "Пока смерть не разлучит нас".
Видео: Собчак и Богомолов подъехали к ЗАГСу
В своих сторис в Instagram Богомолов опубликовал фотографию с возлюбленной. Судя по красному цвету стен, снимок был сделан в том самом катафалке. На фото Ксения в кружевном свадебном платье чувственно смотрит в кадр. Шикарное белый наряд Собчак, как стало известно, получила по бартеру от компании Bosco.
Стоит отметить, что новоиспеченный супруг Ксении выглядит не менее эффектно - режиссер одет в черный пиджак с тонкими, почти невидимыми полосами, яркую рубашку с принтом, а на груди у него красуется огромный красный цветок.
Между тем телеведущая опубликовала в своем Instagram фотографию свадебных колец - уже не в бархатной коробочке, а на безымянных пальцах молодоженов.
Звучит абсурдно, но это не первый раз, когда Собчак и Богомолов сказали друг другу "Да!". Сегодня вечером в эфире программы "Вечерний Ургант" будет показано, как молодоженов расписывает Иван Ургант. Запись выпуска состоялась в среду.
Как отмечает "Комсомольская правда", Ургант задал паре несколько вопросов.
Собчак отметила, что сначала будущий муж показался ей скучным человеком. В ответ Богомолов заявил, что считал ее поверхностной женщиной. Но, как говорится, победила любовь!
Напомним, по сообщениям российских СМИ, масштабное свадебное торжество обойдется молодоженам в крупную сумму - только на застолье они планируют потратить, по примерным подсчетам, около 12 миллионов рублей (более 165 тыс. евро).
Празднование планируется провести в торговом комплексе "Петровский пассаж".