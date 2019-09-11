Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

По информации российских СМИ, телеведущая и журналист Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу, которая, по их же сведениям, намечена на 13 сентября, почти 300 гостей. Теперь же журналистам стали известны имена некоторых из них.