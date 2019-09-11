Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
По информации российских СМИ, телеведущая и журналист Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу, которая, по их же сведениям, намечена на 13 сентября, почти 300 гостей. Теперь же журналистам стали известны имена некоторых из них.
Так, kp.ru удалось выяснить, что на церемонию приглашены режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой и гендиректор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, которая снималась у Богомолова в сериале "Содержанки".
По данным издания, приглашения на свадьбу получили также актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова, певица Земфира, экс-супруга лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина.
Знакомая Собчак сообщила журналистам, что
вести торжество будет актер Игорь Верник. Тот сам подтвердил изданию, что идет на свадьбу, поскольку они с Богомоловым друзья, однако раскрывать какие-либо подробности отказался.
По словам источника газеты, приглашения в числе других отправлены главе "Ростеха" Сергею Чемезову и бывшей главе департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой.
Напомним, по сообщениям российских СМИ, масштабное свадебное торжество, которое состоится уже в эту пятницу, 13 сентября,
обойдется молодоженам в крупную сумму - только на застолье они планируют потратить, по примерным подсчетам, около 12 миллионов рублей (более 165 тыс. евро).
Празднование планируется провести в торговом комплексе "Петровский пассаж". Гостей будут угощать деликатесами от компании Bosco.
Галерея: Российская телеведущая Ксения Собчак