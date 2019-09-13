"Готова к главному дню!": Собчак опубликовала фото в свадебном платье

Фотографий и видео со "свадьбы года" ждут чуть ли не все русскоязычные юзеры Интернета. И невеста решила порадовать своих поклоннников, дав им возможность взглянуть на кадры перед торжеством. Так, рано утром

Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она и ее будущий супруг держатся за руки. Только руки влюбленных и запечатлены на этом снимке.

При этом на запястьях Ксении и Константина красуются одинаковые серебристые браслеты, на которых выграировано "К + К = ♥".

Через пару часов теледива опубликовала еще один снимок, на котором позирует спиной в свадебном платье и фате.

"Мне кажется, я готова к главному Дню!", - написала Собчак в подписи к этому фото и поблагодарила компанию Bosco за наряд.

Как известно, невеста получила свадебное платье от Bosco по бартеру. Эта компания, кроме того, порадует гостей изысканными угощениями.

Напомним, по сообщениям российских СМИ, масштабное свадебное торжество обойдется молодоженам в крупную сумму -

только на застолье они планируют потратить, по примерным подсчетам, около 12 миллионов рублей (более 165 тыс. евро).

Празднование планируется провести в торговом комплексе "Петровский пассаж".