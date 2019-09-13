Полиция просит помощи в поиске пропавшей без вести женщины

Вентспилский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает Инту Гутпелце 1969 года рождения. 6 сентября около 21:00 она вышла из дома в Вентспилском крае (волость Вилтенес) и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост около 164 см, худощавого телосложения, короткие, коричневые волосы.
На ней были синие джинсы, короткая футболка жёлтого цвета, тонкая коричневая куртка, на ногах были летние тапки.
Госполиция призвала ознакомиться с фотографией и отозваться каждого, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей женщине. С полицией можно связаться по номеру 110.