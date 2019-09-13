LTV7: В Даугавпилсе автошкола присвоила деньги еврофондов

В августе 2018 года 590 жителей Даугавпилса отправились на курсы повышения квалификации за европейские деньги по проекту Государственного агентства развития образования. Они должны были получить водительские категории С, CE, DE заплатив при этом только 10 % стоимости от 70 часового курса. Это чуть больше 30 евро. Люди приходили в автошколу Impērija, но формально проект осуществляла компания VILLAS D. Проблемы начались весной этого года. Обучение застопорилось. Учащиеся обратили внимание, что всего после пары занятий по вождению в базе данных Дирекции Безопасности дорожного движения (CSDD) появлялась информация о том, что они прошли курс обучения целиком и могут отправляться на экзамены.

"Я открываю базу данных CSDD, а у меня, оказывается все вождения откатаны. А я откатал всего три вождения вместо десяти. Я никак, физически, на них не мог присутствовать. А данные уже проставлены в базе CSDD", - рассказал Русскому вещанию LTV7 участник проекта по повышению квалификации Алексей Архипов.

Часть учеников пожаловалась в Государственное агентство развития образования, которое финансировало проект из средств Еврофондов. Началась проверка. Компания была поймана на приписках. В результате, Дирекция безопасности дорожного движения отняла у школы VILLAS D лицензию.

Договор с Государственным агентством развития образования в августе 2018 года от имени компании VILLAS D заключал ее совладелец Владислав Сиверцов. От общей суммы договора в 104 тысячи евро он уже получил половину.

На текущий момент 271 человек еще не обучен до конца. Из разговора с бывшим координатором европейского проекта в компании VILLAS D Марией Ципиной "Личное дело" LTV7 узнало, что для обучения вождению в компании была задействована только одна грузовая машина.

"Они могли бы справиться с проектом, если бы правильно организовали работу. И если бы взяли еще дополнительно пару машин. У них две грузовые машины в Даугавпилсе, но на проект работала одна машина и два инструктора. Были планы взять еще одну машину", – пояснила Марина Ципина.

Программа "Личное дело" подсчитала: для обеспечения 271 учащегося 10 часами вождения необходимо 2710 часов работы грузового автомобиля с инструктором. Учебной машине надо кататься по Даугавпилсу больше года. Пять рабочих дней в неделю, по 8 часов в день, без перерыва на обед, для того чтобы доучить оставшихся участников европейского проекта. В Госагентсве образования говорят, что не проверяли у автошколы наличие достаточного количества автотранспорта для обучения, поскольку этого не требуют нормативные акты.

На данный момент автошкола Villаs D должна Европейским фондам 33 тысячи евро. Однако вернуть их пока не представляется возможным, поскольку 27 августа 2019 года автошкола со всеми обязательствами была продана другому человеку. Ее новым совладельцем стал Роман Казимировскис, которого никто не может найти. Госагентство развития образования планирует обратиться в правоохранительные органы.

При этом в самом Даугавпилсе количество автошкол с названием Impērija за последнее время удвоилось. Самому Владиславу Сиверцову сейчас принадлежат доли капитала в двух автошколах. На 100% Autoskola Metro, также он является совладельцем 01 AUTOSKOLA Imperija. Свою автошколу Imperija открыла и бывший координатор европейского проекта Марина Ципина, совместно с племянником Владислава Сиверцова Артуром Сиверцовым.

По сведениям Марины Ципиной сейчас существует внутрисемейный конфликт между совладельцами различных автошкол со схожими названиями, который она комментировать не намерена. Ну, а сам Владислав Сиверцов, по ее сведениям, сейчас находится в России.

По данным "Личного дела", на Владислава Сиверцова сейчас зарегистрированы две компании в России. Одна называется ООО "ВИЛЛАС", а вторая интернет-магазин "Тулиза" с офисом в Санкт-Петербурге. В любом случае, в семейном конфликте между совладельцами автошкол придется разбираться Госполиции, куда вскоре с заявлением обратится Государственное агентство развития образования.