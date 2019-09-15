Пн, 16.09.2019
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Из постели на улицу через окно: у Дрейлини из дома эвакуировали 17 человек
Фото очевидца

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ФОТО: Очевидец TVNET

Ранним утром в воскресенье, 15 сентября, в одном из многоквартирных домов по улице Эвалда Валтера у Дрейлини загорелся мусорный контейнер, в результате чего образовалось сильное задымление. Во время пожара сработали детекторы дыма, спасены 17 человек.

Так, в 4:12 пожарные получили вызов на ул. Эвалда Валтера, где в многоквартирном доме ощущался запах дыма. На месте происшествия сотрудники VUGD констатировали, что горит мусорный контейнер, а по жилому дому распространилось сильное задымление.

С помощью раздвижной лестницы из здания были спасены три человека, с помощью автоподъемника спасены семь жильцов дома, а в спасательных масках по подъезду вывели еще семь человек.

Пожар удалось ликвидировать в 7 часов утра. На площади в 18 кв. метров загорелся мусорный контейнер с отходами и межэтажное перекрытие между вторым и третьим этажом.

Работая в задымленном здании, пожарные слышали, что в некоторых квартирах звучали сигналы детекторов дыма. 

ФОТО: Очевидец TVNET

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