Из постели на улицу через окно: у Дрейлини из дома эвакуировали 17 человек
Ранним утром в воскресенье, 15 сентября, в одном из многоквартирных домов по улице Эвалда Валтера у Дрейлини загорелся мусорный контейнер, в результате чего образовалось сильное задымление. Во время пожара сработали детекторы дыма, спасены 17 человек.
Так, в 4:12 пожарные получили вызов на ул. Эвалда Валтера, где в многоквартирном доме ощущался запах дыма. На месте происшествия сотрудники VUGD констатировали, что горит мусорный контейнер, а по жилому дому распространилось сильное задымление.
С помощью раздвижной лестницы из здания были спасены три человека, с помощью автоподъемника спасены семь жильцов дома, а в спасательных масках по подъезду вывели еще семь человек.
Пожар удалось ликвидировать в 7 часов утра. На площади в 18 кв. метров загорелся мусорный контейнер с отходами и межэтажное перекрытие между вторым и третьим этажом.
Работая в задымленном здании, пожарные слышали, что в некоторых квартирах звучали сигналы детекторов дыма.