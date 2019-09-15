Ценная древесина пропала и при вырубке приграничной зоны Латвии с Эстонией

Как выяснила передача, в 2016 году за чистку северной границы Госпогранохрана заплатила объединению компаний Bosslex и "Ražošanas komercfirmas L.E.O." 440 000 евро.

Исполнитель работ деревья спилил и увез, а пограничникам заявил, что ценной древесины там не было.

Госпогранохрана лес не оценивала и партнеру поверила.

Местный вспомнил, что в результате вырубки приграничной территории в неизвестном направлении вывезли около 1000-1200 кубометров древесины, это приблизительно 40 грузовых машин.

На данный момент компания Bosslex ликвидирована. Она начала деятельность в 2016 году, и это был единственный год, когда компания работала с оборотом 440 000 евро. После этого компания попала в долги и больше не подавала годовых отчетов.

В свою очередь Ražošanas komercfirma L.E.O. по-прежнему активное предприятие с офисом, сотрудниками и двухмиллионным оборотом.

Владелец компании Лев Саратов пояснил, что ничего не знает о чистке границы. Компания участвовала в тендере по просьбе друга Саратова - Евгения Голубкова из компании Bosslex с одной лишь целью - выполнить требования по обороту.

Голубков заявил передаче, что работы по вычистке границы давно завершены, все документы подписаны и о том, куда делись лесоматериалы, он ничего не знает.

Голубков не скрывал, что дружит теперь с уже бывшим начальником Управления обеспечения Госпогранохраны Валерием Широковым, который отвечал за тендер на латвийско-эстонской границе.

В прошлом году Бюро внутренней безопасности задержало его по делу о закупке несоответствующего оборудования для границы - сенсоров и камер. Широков продолжает работать в Госпогранохране, но на другой должности.