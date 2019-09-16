Госчиновники на день станут "тенями" бизнесменов

В понедельник, 16 сентября, в рамках инициативы "Чиновник становится "тенью" предпринимателя" с повседневной работой 36 предприятий ознакомятся 97 госслужащих из 30 государственных учреждений, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.
Учреждениями, представителей которых предприятия чаще всего приглашали в гости, стали Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство охраны среды и регионального развития, Служба государственных доходов, Министерство образования и науки, Министерство благосостояния и Управление по делам гражданства и миграции.
Подобная акция проводится в Латвии впервые.
В рамках акции предприниматели смогут получить консультацию представителя госучреждения и обратную связь по поводу решения конкретных проблем, а также предложить необходимые улучшения в том или ином регулировании.
В свою очередь госслужащие смогут расширить свой кругозор, оценить то, как соответствующее регулирование применяется на практике и понять, что необходимо улучшить в дальнейшей работе.
Авторами данной инициативы являются Госканцелярия, Министерство экономики, Латвийская торгово-промышленная палата, Латвийская конфедерация работодателей и Junior Achievement Latvia.