Пн, 16.09.2019
Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого. Хабиб Нурмагомедов, дагестанский боец

Госчиновники на день станут "тенями" бизнесменов

Тень. Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В понедельник, 16 сентября, в рамках инициативы "Чиновник становится "тенью" предпринимателя" с повседневной работой 36 предприятий ознакомятся 97 госслужащих из 30 государственных учреждений, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

Учреждениями, представителей которых предприятия чаще всего приглашали в гости, стали Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство охраны среды и регионального развития, Служба государственных доходов, Министерство образования и науки, Министерство благосостояния и Управление по делам гражданства и миграции.

Подобная акция проводится в Латвии впервые.

В рамках акции предприниматели смогут получить консультацию представителя госучреждения и обратную связь по поводу решения конкретных проблем, а также предложить необходимые улучшения в том или ином регулировании.

В свою очередь госслужащие смогут расширить свой кругозор, оценить то, как соответствующее регулирование применяется на практике и понять, что необходимо улучшить в дальнейшей работе.

Авторами данной инициативы являются Госканцелярия, Министерство экономики, Латвийская торгово-промышленная палата, Латвийская конфедерация работодателей и Junior Achievement Latvia.

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