Госчиновники на день станут "тенями" бизнесменов

Учреждениями, представителей которых предприятия чаще всего приглашали в гости, стали Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство охраны среды и регионального развития, Служба государственных доходов, Министерство образования и науки, Министерство благосостояния и Управление по делам гражданства и миграции.

Подобная акция проводится в Латвии впервые.

В рамках акции предприниматели смогут получить консультацию представителя госучреждения и обратную связь по поводу решения конкретных проблем, а также предложить необходимые улучшения в том или ином регулировании.

В свою очередь госслужащие смогут расширить свой кругозор, оценить то, как соответствующее регулирование применяется на практике и понять, что необходимо улучшить в дальнейшей работе.