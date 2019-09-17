Кишечная инфекция в Сигулде: PVD приостановила деятельность цеха по переработке овощей в Елгаве

Из-за серьезных нарушений гигиенических требований приостановлена работа цеха по переработке овощей Jelgavas augļi.

При проведении проверки в производственных помещениях Jelgavas augļi PVD выявила нарушения требований гигиены, нарушения, связанные с прослеживаемостью продукции, а также ненадлежащую температуру хранения расфасованных овощей - вместо необходимых +6 градусов они хранились при температуре +13 градусов.

PVD взяла в цехе смывы с поверхностей и образцы свежих овощей для лабораторного исследования. Начато дело об административном правонарушении.

"Мы остановили работу цеха по переработке овощей в Елгаве, который поставлял предприятию Baltic Restaurants Latvia, в том числе в Сигулду, нарезанные овощи, потому что на данном предприятии были серьезные нарушения гигиены", - сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении генеральный директор PVD Марис Балодис.

На вопрос, можно ли это предприятие связать со случаями заболевания кишечной инфекцией в Сигулде, Балодис ответил отрицательно, так как еще не получены результаты анализа образцов.

Он сообщил, что результаты анализов, взятых в Сигулде в пятницу, 13 сентября, ожидаются сегодня, а результаты анализов, которые были взяты в понедельник, 16 сентября, будут в конце этой недели.

В 2018 году Jelgavas augļi за нарушения в сфере "зеленой" закупки уже было оштрафовано на 250 евро - PVD применила административный штраф, так как предприятие вместо соответствующих требованиям "зеленых" закупок овощей поставляло учебным заведениям Риги импортную продукцию.

Предприятие Jelgavas augļi зарегистрировано в 2015 году, его уставной капитал составляет 10 220 евро. Компания в равных долях принадлежит Эдгару Синдецкому и Игорю Сидоришину. В 2018 году его оборот составил 2,524 млн евро, убытки - 322 957 евро. На 7 сентября у предприятия был долг перед бюджетом на сумму 15 348 евро.

В медицинские учреждения с кишечной инфекцией до сих пор обратились 24 жителя Сигулды, у семи из них подтверждена инфекция, вызываемая кишечной палочкой escherichia coli. У четырех детей инфекция протекает с осложнениями - гемолитико-уремическим синдромом.