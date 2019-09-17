Звезды выступили в поддержку осужденного в России актера Павла Устинова

Ранее в СМИ появилось сообщение, что суд Москвы приговорил 23-летнего актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции 3 августа. Представители российского шоу-бизнеса массово высказываются в защиту парня. Они делают публикации и снимают видеообращения.
Павел Устинов - начинающий актер, модель и спортсмен. Он присутствовал на митинге в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
При его задержании сотрудник ОМОНа получил вывих плеча. Наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Павла приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
После того, как стал известен приговор, в социальных сетях начался настоящий флешмоб среди звезд российского шоу-бизнеса в поддержку. Сообщается, что его организовал актер Александр Паль.
В Сети распространяется надпись: "Я/Мы - Павел Устинов", по типу лозунга, который был во время задержания Ивана Голунова.
О том, что произошло во время задержания высказался блогер и телеведущий Юрий Дудь:
"23-летний Павел Устинов стоит у метро Пушкинская с телефоном... Росгвардейцы подходят к нему, чтобы задержать... Устинов пятится, пытается убежать, но росгвардейцы выполняют свою работу настолько коряво, что валят друг друга", - отмечает он.
В какой-то момент один из гвардейцев травмирует плечо ("еще раз - в столкновении со своими же", - подчеркивает Дудь.).
"Видео задержания есть с разных ракурсов, но судья не стал его смотреть и отправил Устинова на 3,5 года в тюрьму", - подытожил Дудь.
Он призвал молодежь спросить старшее поколение о том, что они думают об этой ситуации.
У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен; Москва чудо как похорошела; нас в мире, наконец-то, стали уважать. Часто (но НЕ всегда) это люди старшего поколения: папы и мамы, бабушки и дедушки. Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье. Найдите сегодня 10 минут времени и посмотрите вместе со своими старшими это видео. Контекст такой: 1. 23-летний Павел Устинов стоит у метро Пушкинская с телефоном; 2. росгвардейцы подходят к нему, чтобы задержать; 3. Устинов пятится, пытается убежать, но росгвардейцы выполняют свою работу настолько коряво, что валят друг друга; 4. один из гвардейцев травмирует плечо (еще раз - в столкновении со своими же); 5. видео задержания есть с разных ракурсов, но судья НЕ СТАЛ его смотреть и отправил Устинова на 3,5 года в тюрьму. Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? Пап, точно ли мы поднялись с колен, если у нас такие силовики? Мам, точно ли нас уважают в мире, если суд (важнейший орган действительно сильного государства) - вот такой? Ба, точно ли Москва похорошела, если кто угодно может выйти из метро и уехать оттуда на зону? Напишите потом в комментариях, что вам ответят. Кроме шуток, напишите - очень интересно.
Актриса Марина Александровна присоединилась к флешмобу и написала: "Завтра это можешь быть ты #павелустинов #свободу Посмотрите видео его задержания".
Ее коллега Юлия Снигирь сняла короткий ролик сторис, в котором высказалась в поддержку Устинова и потребовала его освободить.
"Нельзя так... Как можно сажать человека на 3,5 года ? Ни за что.. это все вернётся к тем, кто это делает..., а Вы не боитесь? Тот парень, у которого вывих плеча, неужели Ты сможешь спокойно спать, зная, что сидит человек ? Неужели? Ну мы же все люди? ... Совесть ещё осталась какая- то??? Остановитесь пожалуйста!", - отметила звезды "Битвы за Севастополь" Юлия Пересильд.
Не смогла смолчать и Елизавета Боярская:
(орфография и пунктуация сохранены)
"Нет слов. Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима актера Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу. Просто посмотрите видео задержания @tvrain_inside. Очевидно, что это ошибка! Объективно! Очень хочется верить в здравомыслие".
Еще не затих послесвадебный шум, но Ксения Собчак не смогла пройти мимо этого приговора.
"Ужасная несправедливость и беспредел. Я лично много раз пересматривала видео задержания. Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы.
Делается всё, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение. И людей ставят перед очень четким выбором — заткнуться и разойтись по домам или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать: "Я не согласен"", - написала она.
Правда в комментариях подписчики тут же напомнили журналистке, что она в тесной дружбе с теми, кто у власти в стране, а на ее свадьбе гулял Дмитрий Песков. Собчак на это ответила, что как раз ее дружба помогает доносить до властей все происходящее.
Ужасная несправедливость и беспредел. Я лично много раз пересматривала видео задержания. Павел не сделал НИЧЕГО чтобы лишиться свободы на три года. Делается все , чтобы просто запугать тех,кто хочет высказать свое мнение. И людей ставятперед очень четким выбором-заткнуться и разойтись по домам , или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать «я-несогласен».
Сергей Шнуров посвятил происходящему очередной стих:
"В зале суд. Глаза, как стразы,
Светятся у прокурорши.
Поняла давно и сразу,
Как из горя сделать горше.
Прокурорши все милашки,
Лишь добра хотят парнишке,
Отправляют в каталажку,
Посидеть, где ходят мишки…".
Такая чудовищная новость не прошла мимо певца Сергея Лазарева:
(орфография и пунктуация сохранены)
"Павел Устинов! Молодой актер! Которого задержали абсолютно ни за что в дни митингов (видео задержания есть в Интернете повсюду, он НЕ сопротивлялся!). Ему дали 3,5 года колонии!! Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! Он просто стоял у метро и ждал друга, а дали ему срок за то, что якобы при задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо!! На сколько мне известно, Павел учился на актерском курсе у Константина Райкина, и он за него поручился! Насколько мне известно от коллег актеров, Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором! Что же происходит!!?? Зачем ??!!".
Павел Устинов! Молодой актер! Которого задержали абсолютно ни за что в дни митингов ( видео задержания есть в инете повсюду, он НЕ сопротивлялся! Ему дали 3,5 года колонии!! Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! Он просто стоял у метро и ждал друга, а дали ему срок за то, что якобы при задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо!! На сколько мне известно, Павел учился на актерском курсе у Константина Райкина, и он за него поручился! Насколько мне известно от коллег актеров, Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором! Что же происходит!!?? Зачем ??!! #свободупавлуустинову #павелустинов #Актерскаясолидарность #МыПавелУстинов
Но с ним не согласился его бывший коллега по группе "Smash!" Влад Топалов. Он предположил, что дыма без огня не бывает. Часто случается так, что приговоры не соответствуют проступкам, но невинные в зале суда - это редкостное исключение.
"Как сказал герой Высоцкого в "Месте встречи…": "Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает". У нас не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года", - подчеркнул Влад.
Напомним, что ранее подобная акция помогла освободить журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова, которого пытались посадить за оборот наркотиков.
Видео: Задержание Павла Устинова