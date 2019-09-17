Звезды выступили в поддержку осужденного в России актера Павла Устинова

Актриса Марина Александровна присоединилась к флешмобу и написала: "Завтра это можешь быть ты #павелустинов #свободу Посмотрите видео его задержания".

Ее коллега Юлия Снигирь сняла короткий ролик сторис, в котором высказалась в поддержку Устинова и потребовала его освободить.

"Нельзя так... Как можно сажать человека на 3,5 года ? Ни за что.. это все вернётся к тем, кто это делает..., а Вы не боитесь? Тот парень, у которого вывих плеча, неужели Ты сможешь спокойно спать, зная, что сидит человек ? Неужели? Ну мы же все люди? ... Совесть ещё осталась какая- то??? Остановитесь пожалуйста!", - отметила звезды "Битвы за Севастополь" Юлия Пересильд.

Не смогла смолчать и Елизавета Боярская:

(орфография и пунктуация сохранены)

"Нет слов. Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима актера Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу. Просто посмотрите видео задержания @tvrain_inside. Очевидно, что это ошибка! Объективно! Очень хочется верить в здравомыслие".

Еще не затих послесвадебный шум, но Ксения Собчак не смогла пройти мимо этого приговора.

"Ужасная несправедливость и беспредел. Я лично много раз пересматривала видео задержания. Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы.

Делается всё, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение. И людей ставят перед очень четким выбором — заткнуться и разойтись по домам или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать: "Я не согласен"", - написала она.

Правда в комментариях подписчики тут же напомнили журналистке, что она в тесной дружбе с теми, кто у власти в стране, а на ее свадьбе гулял Дмитрий Песков. Собчак на это ответила, что как раз ее дружба помогает доносить до властей все происходящее.

Сергей Шнуров посвятил происходящему очередной стих:

"В зале суд. Глаза, как стразы,

Светятся у прокурорши.

Поняла давно и сразу,

Как из горя сделать горше.

Прокурорши все милашки,

Лишь добра хотят парнишке,

Отправляют в каталажку,

Посидеть, где ходят мишки…".

Такая чудовищная новость не прошла мимо певца Сергея Лазарева:

(орфография и пунктуация сохранены)