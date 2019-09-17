Вт, 17.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Звезды выступили в поддержку осужденного в России актера Павла Устинова

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ФОТО: Reuters/ScanPix/instagram/shnurov/ xenia_sobchak//juliaperesild//lazarevsergey/ коллаж Русский TVNET

Ранее в СМИ появилось сообщение, что суд Москвы приговорил 23-летнего актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции 3 августа. Представители российского шоу-бизнеса массово высказываются в защиту парня. Они делают публикации и снимают видеообращения.

Павел Устинов - начинающий актер, модель и спортсмен. Он присутствовал на митинге в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 

При его задержании сотрудник ОМОНа получил вывих плеча. Наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Павла приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

После того, как стал известен приговор, в социальных сетях начался настоящий флешмоб среди звезд российского шоу-бизнеса в поддержку. Сообщается, что его организовал актер Александр Паль. 

В Сети распространяется надпись: "Я/Мы - Павел Устинов", по типу лозунга, который был во время задержания Ивана Голунова.

О том, что произошло во время задержания высказался блогер и телеведущий Юрий Дудь: 

"23-летний Павел Устинов стоит у метро Пушкинская с телефоном... Росгвардейцы подходят к нему, чтобы задержать... Устинов пятится, пытается убежать, но росгвардейцы выполняют свою работу настолько коряво, что валят друг друга", - отмечает он. 

В какой-то момент один из гвардейцев травмирует плечо ("еще раз - в столкновении со своими же", - подчеркивает Дудь.). 

"Видео задержания есть с разных ракурсов, но судья не стал его смотреть и отправил Устинова на 3,5 года в тюрьму", - подытожил Дудь.

Он призвал молодежь спросить старшее поколение о том, что они думают об этой ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен; Москва чудо как похорошела; нас в мире, наконец-то, стали уважать. Часто (но НЕ всегда) это люди старшего поколения: папы и мамы, бабушки и дедушки. Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье. Найдите сегодня 10 минут времени и посмотрите вместе со своими старшими это видео. Контекст такой: 1. 23-летний Павел Устинов стоит у метро Пушкинская с телефоном; 2. росгвардейцы подходят к нему, чтобы задержать; 3. Устинов пятится, пытается убежать, но росгвардейцы выполняют свою работу настолько коряво, что валят друг друга; 4. один из гвардейцев травмирует плечо (еще раз - в столкновении со своими же); 5. видео задержания есть с разных ракурсов, но судья НЕ СТАЛ его смотреть и отправил Устинова на 3,5 года в тюрьму. Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? Пап, точно ли мы поднялись с колен, если у нас такие силовики? Мам, точно ли нас уважают в мире, если суд (важнейший орган действительно сильного государства) - вот такой? Ба, точно ли Москва похорошела, если кто угодно может выйти из метро и уехать оттуда на зону? Напишите потом в комментариях, что вам ответят. Кроме шуток, напишите - очень интересно.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)

Актриса Марина Александровна присоединилась к флешмобу и написала: "Завтра это можешь быть ты #павелустинов #свободу Посмотрите видео его задержания". 

Ее коллега Юлия Снигирь сняла короткий ролик сторис, в котором высказалась в поддержку Устинова и потребовала его освободить.  

"Нельзя так... Как можно сажать человека на 3,5 года ? Ни за что.. это все вернётся к тем, кто это делает..., а Вы не боитесь? Тот парень, у которого вывих плеча, неужели Ты сможешь спокойно спать, зная, что сидит человек ? Неужели? Ну мы же все люди? ... Совесть ещё осталась какая- то??? Остановитесь пожалуйста!", - отметила звезды "Битвы за Севастополь" Юлия Пересильд.

Не смогла смолчать и Елизавета Боярская:

(орфография и пунктуация сохранены)

"Нет слов. Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима актера Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу. Просто посмотрите видео задержания @tvrain_inside. Очевидно, что это ошибка! Объективно! Очень хочется верить в здравомыслие".

Еще не затих послесвадебный шум, но Ксения Собчак не смогла пройти мимо этого приговора. 

"Ужасная несправедливость и беспредел. Я лично много раз пересматривала видео задержания. Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы.

Делается всё, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение. И людей ставят перед очень четким выбором — заткнуться и разойтись по домам или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать: "Я не согласен"", - написала она. 

Правда в комментариях подписчики тут же напомнили журналистке, что она в тесной дружбе с теми, кто у власти в стране, а на ее свадьбе гулял Дмитрий Песков. Собчак на это ответила, что как раз ее дружба помогает доносить до властей все происходящее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ужасная несправедливость и беспредел. Я лично много раз пересматривала видео задержания. Павел не сделал НИЧЕГО чтобы лишиться свободы на три года. Делается все , чтобы просто запугать тех,кто хочет высказать свое мнение. И людей ставятперед очень четким выбором-заткнуться и разойтись по домам , или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать «я-несогласен».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Сергей Шнуров посвятил происходящему очередной стих: 

"В зале суд. Глаза, как стразы,

Светятся у прокурорши.

Поняла давно и сразу,

Как из горя сделать горше.

Прокурорши все милашки,

Лишь добра хотят парнишке,

Отправляют в каталажку,

Посидеть, где ходят мишки…". 

Такая чудовищная новость не прошла мимо певца Сергея Лазарева:

(орфография и пунктуация сохранены) 

"Павел Устинов! Молодой актер! Которого задержали абсолютно ни за что в дни митингов (видео задержания есть в Интернете повсюду, он НЕ сопротивлялся!). Ему дали 3,5 года колонии!! Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! Он просто стоял у метро и ждал друга, а дали ему срок за то, что якобы при задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо!! На сколько мне известно, Павел учился на актерском курсе у Константина Райкина, и он за него поручился! Насколько мне известно от коллег актеров, Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором! Что же происходит!!?? Зачем ??!!". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павел Устинов! Молодой актер! Которого задержали абсолютно ни за что в дни митингов ( видео задержания есть в инете повсюду, он НЕ сопротивлялся! Ему дали 3,5 года колонии!! Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! Он просто стоял у метро и ждал друга, а дали ему срок за то, что якобы при задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо!! На сколько мне известно, Павел учился на актерском курсе у Константина Райкина, и он за него поручился! Насколько мне известно от коллег актеров, Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором! Что же происходит!!?? Зачем ??!! #свободупавлуустинову #павелустинов #Актерскаясолидарность #МыПавелУстинов

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Но с ним не согласился его бывший коллега по группе "Smash!" Влад Топалов. Он предположил, что дыма без огня не бывает. Часто случается так, что приговоры не соответствуют проступкам, но невинные в зале суда - это редкостное исключение.

"Как сказал герой Высоцкого в "Месте встречи…": "Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает". У нас не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года", - подчеркнул Влад.

Напомним, что ранее подобная акция помогла освободить журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова, которого пытались посадить за оборот наркотиков. 

Видео: Задержание Павла Устинова

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