Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам за участие в акции в Москве

Потерпевший по делу - сержант Росгвардии Александр Лягин, настаивал в суде, что Устинова начали задерживать на Пушкинской площади, так как он активно участвовал в акции.

"Стоял с телефоном в руке, да, но он выкрикивал лозунги оскорбительные в сторону власти. Был активным участником", - цитирует сержанта "Медиазона".

В то же время, как видно на видео задержания, все происходит в полной тишине, Устинов ничего не выкрикивает, отмечает "Медуза".

Сам Устинов настаивает, что он не участвовал в акции, а на Пушкинскую площадь пришел на деловую встречу.

По словам росгвардейца Лягина, во время задержания Устинов пытался освободиться от захвата.

"Я почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он движение совершил", - заявил Лягин. В больнице ему поставили диагноз "закрытый вывих левого плечевого сустава".

Устинов пояснил, что "умысла применять силу или противодействовать" у него не было.

"Я пытался сохранить равновесие, поднять руки и сказать спокойно: "Я в митинге не участвую"", - отметил подсудимый.

Показания росгвардейцев судья посчитал достаточными доказательствами вины Устинова. К показаниям свидетелей стороны защиты суд отнесся критически, назвав их противоречивыми.