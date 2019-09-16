Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам за участие в акции в Москве

Суд Москвы приговорил начинающего актера Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции 3 августа. Прокурор просила дать Устинову шесть лет, пишет "Медуза".
Потерпевший по делу - сержант Росгвардии Александр Лягин, настаивал в суде, что Устинова начали задерживать на Пушкинской площади, так как он активно участвовал в акции.
"Стоял с телефоном в руке, да, но он выкрикивал лозунги оскорбительные в сторону власти. Был активным участником", - цитирует сержанта "Медиазона".
В то же время, как видно на видео задержания, все происходит в полной тишине, Устинов ничего не выкрикивает, отмечает "Медуза".
Сам Устинов настаивает, что он не участвовал в акции, а на Пушкинскую площадь пришел на деловую встречу.
По словам росгвардейца Лягина, во время задержания Устинов пытался освободиться от захвата.
"Я почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он движение совершил", - заявил Лягин. В больнице ему поставили диагноз "закрытый вывих левого плечевого сустава".
Устинов пояснил, что "умысла применять силу или противодействовать" у него не было.
"Я пытался сохранить равновесие, поднять руки и сказать спокойно: "Я в митинге не участвую"", - отметил подсудимый.
Показания росгвардейцев судья посчитал достаточными доказательствами вины Устинова. К показаниям свидетелей стороны защиты суд отнесся критически, назвав их противоречивыми.
Отмечается, что поручиться за Устинова в суд приехал актер Константин Райкин, который также записал видеообращение в его поддержку.