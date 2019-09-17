В пятницу выходной! Муниципалитет в Дании вводит 4-дневную рабочую неделю

В остальные четыре рабочих дня сотрудники будут работать дольше обычного рабочего времени.

В Дании это первый муниципалитет, который пошел на этот шаг. Изменения в режиме работы вступают в силу уже на этой неделе.

Эти и другие изменения в работе самоуправления вводятся на проверочный срок в три года.

"Общество сможет нам звонить раньше и позже, в обмен на это мы будем закрыты в пятницу", - отметило должностное лицо самоуправления.

"Мы ожидаем, что это приведет к улучшению услуг самоуправления, в то же время дав возможность сотрудникам отдохнуть в пятницу", - пояснили в муниципалитете Одсхерред.

По новому режиму сотрудник будет работать 35 часов в неделю. Типичная рабочая неделя в Дании составляет 37,5 часов.

Графики сотрудников будут различаться, но у каждого, скорее всего, будет, как минимум один более длинный рабочий день в неделю.