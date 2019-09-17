Во Франции из реки "выудили" более сотни электросамокатов

Количество выброшенных электросамокатов беспокоит жителей как в Лионе, так и в Париже и Марселе, где они стали весьма популярными средствами передвижения для торопливых горожан.

В воскресенье, 15 сентября, организация по защите природы Odysseus 3.1 устроила толоку по сбору электросамокатов.

Также организация требует от компаний по аренде электросамокатов ввести мероприятия, которые не допустили бы попадание транспортных средств в водоемы.

ФОТО: JEFF PACHOUD / AFP

Результаты толоки были весьма впечатляющими - всего за несколько часов из воды достали 109 электрических самокатов.

Самокаты забрала одна из компаний, предлагающих их в окрестностях Лиона. Их будет необходимо вернуть владельцам.

ФОТО: JEFF PACHOUD / AFP

Такие акции основательно подрывают репутацию арендаторов электрических самокатов.

В публичном пространстве прозвучали опасения, что литиевые аккумуляторы в случае утечки могут загрязнить воду. Однако, представитель компании VOI France отметил журналистам, что в аккумуляторах электросамокатов нет никаких жидкостей.

Во многих городах начался бум на электросамокаты; как видно и на улицах Риги - в том числе и у нас. Недавно популярность получило видео, на котором парень развлекается, выбрасывая электросамокат в Даугаву.