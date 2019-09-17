Ликвидировано более 1500 штатных мест чиновников, сэкономив более 20 млн евро

Он рассказал о реализации плана реформ государственного управления. Одной из целей плана является ликвидация большей части вакантных должностей, "заморозка" создания новых должностей и сокращение численности работников учреждений прямого госуправления примерно на 6%.

К настоящему моменту количество штатных мест сокращено на 4,11%, что позволяет главе Госканцелярии полагать, что цель плана реформ будет достигнута.

На данный момент планку в 6% превысило Министерство образования и науки - число трудоустроенных в его ведомстве сократилось на 30%.

Это связано не с уменьшением количества учителей, а с уменьшением числа штатных мест тех работников, которые занимались вопросами, связанными с фондами Европейского Союза (ЕС).

Согласно информации, обобщенной Государственной канцелярией, Министерство финансов, Министерство благосостояния, Кабинет министров, Министерство сообщения и Министерство здравоохранения также достигли цели в 6%.

В общей сложности были ликвидированы 1652 должности в государственном управлении, что позволило сэкономить 22 445 944 евро, которые будут перенаправлены для дальнейшего повышения зарплат и мотивации сотрудников.

В то же время правительство поручило Госканцелярии до конца этого года предложить решение по изменению системы оплаты труда в государственном управлении.

"В последние годы все больше учреждений по разным причинам искали способы отказаться от общей системы вознаграждения, создавая индивидуальные условия.

Таким образом, можно утверждать, что в ходе реализации плана реформы госуправления необходимость в реформе оплаты труда достигла критической точки, поэтому в середине 2018 года была начата работа над комплексным преобразованием системы, чтобы улучшить конкурентоспособность госуправления на рынке труда", - пояснила Госканцелярия.

Для решения этой проблемы Госканцелярия рекомендует сбалансировать оплату труда между ветвями власти и в рамках ветвей власти по принципу иерархии, а также обеспечить месячные оклады, соизмеримые с вознаграждением в частном секторе на аналогичных должностях.

Также предлагается сократить неравенство фондов заработной платы, определив оптимальный размер фонда зарплат и приоритеты для изменений в фондах заработной платы в соответствии с функциями учреждения. Кроме того, предлагается изменить пропорцию фиксированной и переменной части зарплаты, уменьшив удельный вес и разнообразие доплат.