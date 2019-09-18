Премьер поручил министрам проверить питание во всех детсадах Латвии

"Принимая во внимание недавно обнаруженные нарушения в оказании услуг общественного питания в учреждениях дошкольного образования, прошу провести проверку, не имеются ли аналогичные нарушения также в других учреждениях дошкольного образования", - говорится в резолюции премьера.

О результатах проверки министры должны информировать главу правительства до 20 ноября, а также подать свои предложения по устранению недостатков.

Как сообщалось ранее, эпидемиологическое расследование выявило симптомы кишечной инфекции в Сигулде у 32 человек, в том числе 28 детей и четырех работников пяти дошкольных учреждений, в которых услуги общественного питания обеспечивает предприятие Baltic Restaurants Latvia.

Расследуя причины кишечной инфекции в Сигулде, Продовольственно-ветеринарная служба (PVS) приостановила из-за нарушений деятельность цеха по переработке овощей Jelgavas augļi, которое поставляло Baltic Restaurants Latvia нарезанные овощи.