Чт, 19.09.2019
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На латвийский танкер недалеко от Гвинеи напали пираты
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ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 16 сентября, на западно-африканском побережье у Конакри в Гвинее пираты напали на стоявший на якоре латвийский танкер Ance, сообщает агентство Maritime and Crimean Shipping News.

Четверо грабителей, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, забрались на корабль, взяли в плен экипаж и заперли его в одной из кают.

После ограбления корабля пираты с личными вещами экипажа, найденными деньгами и другим имуществом скрылись.

Согласно заявлению владеющей кораблем латвийской компании "Latvian Shipping Company", размер кражи несущественен.

О произошедшем была немедленно проинформирована береговая охрана, правоохранительные органы и страховые учреждения.

Команда танкера Ance состоит из 21 человека - двух граждан Грузии, одного гражданина Литвы и 18 граждан Латвии.

Во время инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Корабль также не был поврежден.

Ance, который в течение последних месяцев находился на побережье Западной Африки, в четверг утром все еще стоял на якоре в Конакри.

Танкер Ance был построен в 2006 году и принадлежит латвийской компании Latvian Shipping Company (LSC), однако плавает под флагом Маршалловых островов.

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