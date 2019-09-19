На латвийский танкер недалеко от Гвинеи напали пираты
В понедельник, 16 сентября, на западно-африканском побережье у Конакри в Гвинее пираты напали на стоявший на якоре латвийский танкер Ance, сообщает агентство Maritime and Crimean Shipping News.
Четверо грабителей, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, забрались на корабль, взяли в плен экипаж и заперли его в одной из кают.
После ограбления корабля пираты с личными вещами экипажа, найденными деньгами и другим имуществом скрылись.
Согласно заявлению владеющей кораблем латвийской компании "Latvian Shipping Company", размер кражи несущественен.
О произошедшем была немедленно проинформирована береговая охрана, правоохранительные органы и страховые учреждения.
Команда танкера Ance состоит из 21 человека - двух граждан Грузии, одного гражданина Литвы и 18 граждан Латвии.
Во время инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Корабль также не был поврежден.
Ance, который в течение последних месяцев находился на побережье Западной Африки, в четверг утром все еще стоял на якоре в Конакри.
Танкер Ance был построен в 2006 году и принадлежит латвийской компании Latvian Shipping Company (LSC), однако плавает под флагом Маршалловых островов.