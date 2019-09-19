На латвийский танкер недалеко от Гвинеи напали пираты

Четверо грабителей, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, забрались на корабль, взяли в плен экипаж и заперли его в одной из кают.

После ограбления корабля пираты с личными вещами экипажа, найденными деньгами и другим имуществом скрылись.

Согласно заявлению владеющей кораблем латвийской компании "Latvian Shipping Company", размер кражи несущественен.

О произошедшем была немедленно проинформирована береговая охрана, правоохранительные органы и страховые учреждения.

Команда танкера Ance состоит из 21 человека - двух граждан Грузии, одного гражданина Литвы и 18 граждан Латвии.

Во время инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Корабль также не был поврежден.

Ance, который в течение последних месяцев находился на побережье Западной Африки, в четверг утром все еще стоял на якоре в Конакри.