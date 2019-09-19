Самоуправление Сигулдского края окажет помощь заразившимся инфекцией

Сейчас проходит обсуждение того, каким будет объем предоставляемой помощи.

Митревичс также подчеркивает, что муниципалитет будет принимать решения о последующем обеспечении общественного питания в образовательных учреждениях Сигулдского края после получения информации о причинах распространения инфекции от ответственных госучреждений - Центра контроля и профилактики заболеваний (SKPC) и Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

В случае, если ответственные госучреждения подтвердят вину поставщика услуг общественного питания ООО "Baltic Restaurants Latvia", муниципалитет немедленно расторгнет договор с этой компанией, заявила Брикмане.

Кроме того, если самоуправление получит указание от компетентных учреждений временно закрыть учебные заведения для устранения нарушений, это немедленно будет сделано.

Также Сигулдское самоуправление на национальном уровне инициирует изменения нормативных актов, которые будут способствовать сотрудничеству между государственными учреждениями и муниципалитетами в оперативном обмене информацией и сотрудничестве, поскольку, как известно, ни SKPC, ни PVD не обязаны информировать самоуправления о случаях заболеваний или других нарушениях в учреждениях, находящихся в ведомстве самоуправлений, подчеркнула Брикмане.

Самоуправление Сигулдского края сообщило, что в среду, 18 сентября, PVD повторно провела проверки в детских садах Ieviņa, Pīlādzītis, Saulīte, Pasaciņa и Tornīši. Устранены все недостатки, которые можно было устранить, а также проведены генеральные уборки в помещениях и блоках питания детских садов.