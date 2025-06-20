ВИДЕО Водитель рижского автобуса не остановился ради упавшего пассажира

Александр вечером ехал из Кенгарагса в сторону Пурвциемса автобусом компании Rīgas satiksme.

"Я зашел в автобус через заднюю дверь и сразу увидел, что на полу лежит мужчина. Казалось, никому до него не было дела: никто не поинтересовался, что случилось и жив ли он вообще. Я попытался разбудить его, но он не реагировал", - рассказал программе Александр.

Пассажир обратился к водителю автобуса, но тот ответил, что уже знает о лежащем мужчине. Александра сильно удивило, почему водитель в таком случае не помог пострадавшему.

Александр вызвал скорую помощь и попытался уговорить водителя остановиться на какой-либо из остановок, чтобы дождаться медиков, однако автобус продолжал ехать дальше.

Медики в такой ситуации лишь разводят руками, поскольку догонять движущийся автобус они не могут.