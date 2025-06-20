Skip to footer
Пт, 20.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

ВИДЕО Водитель рижского автобуса не остановился ради упавшего пассажира

Водитель рижского автобуса не остановился ради упавшего пассажира

Пассажир автобуса Rīgas satiksme неприятно удивлен действиями водителя, который проигнорировал мужчину, упавшего на пол в салоне автобуса, и продолжил движение по маршруту, сообщает программа TV3 Bez Tabu.

Александр вечером ехал из Кенгарагса в сторону Пурвциемса автобусом компании Rīgas satiksme.

"Я зашел в автобус через заднюю дверь и сразу увидел, что на полу лежит мужчина. Казалось, никому до него не было дела: никто не поинтересовался, что случилось и жив ли он вообще. Я попытался разбудить его, но он не реагировал", - рассказал программе Александр.

Пассажир обратился к водителю автобуса, но тот ответил, что уже знает о лежащем мужчине. Александра сильно удивило, почему водитель в таком случае не помог пострадавшему.

Александр вызвал скорую помощь и попытался уговорить водителя остановиться на какой-либо из остановок, чтобы дождаться медиков, однако автобус продолжал ехать дальше.

Медики в такой ситуации лишь разводят руками, поскольку догонять движущийся автобус они не могут.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх