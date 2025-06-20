Бывший госсекретарь Министерства обороны Латвии, ныне председатель правления компании по производству морских дронов NEWT21 Янис Гарисонс в комментарии в Facebook заявил, что ближайшие полтора года будут связаны с серьезными рисками для безопасности.
Последние события в международной политике и все более очевидная внешняя политика администрации президента США Дональда Трампа дают повод полагать, что следующие полтора года станут периодом повышенных рисков в сфере безопасности, считает эксперт.
На данный момент события развиваются так, что оснований для большого оптимизма нет, хотя Гарисонс и не считает ситуацию абсолютно безнадежной. Вместо этого необходимо осознавать существующие риски, угрозы и искать решения, чтобы предотвратить самые негативные сценарии.
Раскрывая причины высоких рисков на ближайшие полтора года, Гарисонс первым делом обратил внимание на внешнюю политику администрации Трампа, которая выглядит все более беззубой и фактически напоминает политику американского изоляционизма после Первой мировой войны. Правда, с той разницей, что Трамп уверен, будто может договориться со всеми обо всем, завершить войны и конфликты без применения военной силы и без участия США.
В экономике же политика Трампа начинает напоминать классический меркантилизм XVIII века, который стремится извлечь максимальную выгоду, сокращая импорт и увеличивая экспорт посредством тарифов и государственного вмешательства.
Кроме того, США фактически "уронили на пол" свое глобальное лидерство, разрушая созданный ими же мировой порядок, ориентированный на Америку. Внешнеполитическая доктрина Трампа вырисовывается как меркантилизм, стремящийся лишь к получению материальной выгоды. Именно этим объясняется впечатление, будто Трамп "фактически играет на стороне российского диктатора Владимира Путина".
Скорее всего, Путин предложил какие-то существенные экономические преимущества, от которых, с точки зрения любого бизнесмена, просто невозможно отказаться, полагает Гарисонс.
"Украина, Европа и безопасность - это не те ценности, которые имеют значение для меркантилизма. Более того, я по-прежнему считаю, что Трамп искренне надеется превратить Россию в союзника против Китая. Именно поэтому начальная попытка фактически принудить Украину к капитуляции была частью этой политики, а Путин, судя по всему, взамен предлагал различные экономические выгоды, редкие металлы и тому подобное", - подчеркнул эксперт.
Сейчас ключевой вопрос заключается в том, кто "поднимет с пола" утраченное международное лидерство и сформирует новый мировой порядок.
По мнению Гарисонса, мы стоим на пороге перемен, поэтому особенно важно понимать происходящее, поскольку дальнейшее развитие событий зависит исключительно от нас самих. Последние три месяца это подтвердили - благодаря позиции Украины и европейских стран Украина не капитулировала.
Россия, в свою очередь, поняла, что, манипулируя Трампом и его окружением, можно перехватить инициативу и даже вернуть себе статус великой державы.
Сейчас видно, как Россия из проигравшей превращается в победителя, перейдя в наступление не только на фронтах Украины, но и на международной арене, предъявляя требования капитуляции не только Украине, но и фактически требуя пересмотра порядка в Европе и сокращения присутствия НАТО до уровня 1997 года. Россия понимает, что в Европе образовался вакуум, и постарается его заполнить, так как сами европейцы к этому не вполне готовы.
Цель России - капитуляция Украины, поскольку без Украины нет Российской империи и без Украины невозможно обеспечить безопасность Европы, включая Латвию.
"Будем реалистами: если Путин решит действовать на территории НАТО, он наверняка заранее подготовит президента США к тому, чтобы Америка не вмешивалась.
При этом российское вторжение в страны Балтии всегда будет проблематичным, если Россия будет знать, что у Украины остается крупная армия, способная ударить по ее флангам в момент, когда та займется другим конфликтом", - отметил Гарисонс.
С учетом сказанного эксперт убежден, что следующий полуторагодовой период будет крайне рискованным, поскольку в восприятии России это окно возможностей не только для изменения геополитической ситуации в приграничных районах, но и для заполнения вакуума в Европе.
Гарисонс напоминает, что осенью следующего года в США пройдут промежуточные выборы, способные изменить положение не в пользу России.
Если администрация Трампа продолжит свою текущую политику, вероятность потери республиканцами большинства в Конгрессе и Сенате очень высока, и тогда, даже если до импичмента не дойдет, возможности Трампа будут значительно ограничены, особенно в сфере внешней политики.
Во-вторых, хотя Европа пробудилась и Германия начала серьезно укреплять свою оборону, этот период будет временем, когда Европа еще не готова к полномасштабной конвенциональной войне.
В-третьих, сейчас в России понимают, что план быстрой капитуляции Украины провалился, поскольку Европа начала активно снабжать Украину оружием. Поэтому в интересах России создать проблемы самой Европе, чтобы сдерживать ее помощь Украине.
Несмотря на мнение части общества, будто Россия истощила свои ресурсы в Украине и действия России нелогичны, Гарисонс подчеркивает: не нужно искать логику там, где ее нет.
Диктаторы, доведшие страну до постоянного состояния войны, не действуют согласно нашей логике. Так же вел себя и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, отдавая абсурдные приказы о наступлениях, хотя еще зимой 1941 года было очевидно, что ресурсов на удержание фронта недостаточно.
О том, что у России есть планы, говорит развернутая информационная кампания о возможном вторжении в Балтию или гибридной атаке "зеленых человечков". Возможно, это попытка давления на Европу, чтобы снизить помощь Украине, однако это также может быть подготовкой фона для реальных действий.
Предстоящие осенью учения "Запад" тоже вызывают опасения - если страна, ведущая войну, устраивает масштабные маневры, у нее есть конкретная цель.
Говоря о решениях, Гарисонс считает, что Европе пора отказаться от пустых заявлений и перейти к понятному России языку: демонстрации реальной военной мощи и готовности реагировать жестко и оперативно.
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