Кроме того, США фактически "уронили на пол" свое глобальное лидерство, разрушая созданный ими же мировой порядок, ориентированный на Америку. Внешнеполитическая доктрина Трампа вырисовывается как меркантилизм, стремящийся лишь к получению материальной выгоды. Именно этим объясняется впечатление, будто Трамп "фактически играет на стороне российского диктатора Владимира Путина".

Скорее всего, Путин предложил какие-то существенные экономические преимущества, от которых, с точки зрения любого бизнесмена, просто невозможно отказаться, полагает Гарисонс.

"Украина, Европа и безопасность - это не те ценности, которые имеют значение для меркантилизма. Более того, я по-прежнему считаю, что Трамп искренне надеется превратить Россию в союзника против Китая. Именно поэтому начальная попытка фактически принудить Украину к капитуляции была частью этой политики, а Путин, судя по всему, взамен предлагал различные экономические выгоды, редкие металлы и тому подобное", - подчеркнул эксперт.

Сейчас ключевой вопрос заключается в том, кто "поднимет с пола" утраченное международное лидерство и сформирует новый мировой порядок.

По мнению Гарисонса, мы стоим на пороге перемен, поэтому особенно важно понимать происходящее, поскольку дальнейшее развитие событий зависит исключительно от нас самих. Последние три месяца это подтвердили - благодаря позиции Украины и европейских стран Украина не капитулировала.

Россия, в свою очередь, поняла, что, манипулируя Трампом и его окружением, можно перехватить инициативу и даже вернуть себе статус великой державы.