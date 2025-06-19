Сейм концептуально не против, чтобы президент выдвигал кандидатов на пост омбудсмена

Первоначальные поправки к закону об омбудсмене Сейму подал президент Латвии Эдгар Ринкевич, и комиссия на нескольких заседаниях пришла к соглашению о необходимых в законопроекте изменениях, разработав альтернативу.

Цель законопроекта - способствовать отбору профессионального и нейтрального кандидата с целью укрепления официально принятого качества защиты прав человека и доверия общества к институту омбудсмена. До сих пор правом на выдвижение кандидата обладали не менее десяти депутатов Сейма. Законопроект предусматривает такое право и для президента страны.

В аннотации подчеркивается, что такой подход соответствует Конституции и конституционной практике, укрепляет принципы разделения власти и равновесия институтов. Участие президента как политически нейтрального должностного лица в выдвижении кандидатов обеспечит более открытую и сбалансированную процедуру, более профессиональный отбор кандидатов и более высокое доверие общества, утверждают авторы поправок.

Кроме того, поправками планируется продлить срок, в течение которого депутаты могут рассматривать предложенные кандидатуры. Сейчас в законе прописано, что заявка о кандидате на должность омбудсмена подается в президиум Сейма в письменной форме не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до истечения срока полномочий действующего омбудсмена.

Законопроект предполагает, что подать заявление можно будет не позднее чем за 60 дней до истечения срока полномочий омбудсмена. Предполагается, что это поможет принять взвешенные и ответственные решения, а также обеспечит участие оппозиции и не принадлежащих к фракциям депутатов, предполагают авторы законопроекта.