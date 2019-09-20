"Это был ад, люди горели": в Турции постояльцев отеля облили горящим маслом

По словам очевидца, на ужине в ресторане гостиницы один из поваров устраивал шоу и подливал в рыбу масло или жидкость для розжига.

Когда он добавил слишком много масла, пламя перешло в бутылку, но вместо того, чтобы отбросить емкость, сотрудник ресторана нажал на нее еще сильнее.

Тогда струя пламени вылетела на людей. Пострадали восемь человек: один пострадавший взрослый и два мальчика (трех с половиной и десяти лет) пока находятся в больнице.

Отец мальчиков заявил, что у одного из его сыновей диагностировали ожоги 27 процентов тела второй и третей степени. У второго мальчика ожог 16 процентов тела, обгорели рука и голова.

"Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять", - рассказал отец пострадавших.