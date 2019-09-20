Пт, 20.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

"Это был ад, люди горели": в Турции постояльцев отеля облили горящим маслом

Иллюстративное фото

ФОТО: Pxels

На турецком курорте Кестель гостей отеля Club Paradiso облили горящим маслом, пишет Rus.Postimees со ссылкой на E1.

По словам очевидца, на ужине в ресторане гостиницы один из поваров устраивал шоу и подливал в рыбу масло или жидкость для розжига.

Когда он добавил слишком много масла, пламя перешло в бутылку, но вместо того, чтобы отбросить емкость, сотрудник ресторана нажал на нее еще сильнее.

Тогда струя пламени вылетела на людей. Пострадали восемь человек: один пострадавший взрослый и два мальчика (трех с половиной и десяти лет) пока находятся в больнице.

Отец мальчиков заявил, что у одного из его сыновей диагностировали ожоги 27 процентов тела второй и третей степени. У второго мальчика ожог 16 процентов тела, обгорели рука и голова.

"Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять", - рассказал отец пострадавших.

Отель взял вину за случившееся на себя и оплачивает лечение. Помимо этого, руководство отеля выделило деньги на дальнейшее лечение детей на родине.

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