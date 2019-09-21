Отравление в Сигулде: состояние трех детей остается тяжелым

В Детской клинической университетской больнице лечение на данный момент продолжают три ребенка, которые заразились кишечной инфекцией в районе Сигулды, сообщила агентству LETA представитель больницы Вита Штейна.
Все трое по-прежнему находятся в отделении интенсивной терапии и их состояние характеризуется как тяжелое, но стабильное. Штейна отметила, что процесс лечения для этих детей может продлиться несколько недель.
Ранее сообщалось, что до сих пор сальмонеллез был лабараторно подтвержден у девяти детей, а у пяти - инфекция STEC, вызываемая шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli (кишечной палочкой).
Расследуя причины распространения инфекции, вызываемой бактерией Escherichia coli, SPKC получил из лаборатории информацию о том, что у части заболевших детей констатирован другой патогенный микроорганизм - бактерия сальмонелла.
На данный момент сальмонеллез был лабораторно выявлен у девяти детей, которые страдали от симптомов острой кишечной инфекции. Анализируя даты заболевания пациентов с сальмонеллезом, SPKC пришел к выводу, что заражение, вероятнее всего, произошло в период с 9 по 11 сентября.
Таким образом, общее количество людей с симптомами кишечной инфекции, выявленное в ходе эпидемиологического расследования, составляет 40 человек, в том числе 36 детей и четыре работника дошкольных образовательных учреждений. В это число входят люди с лабораторно подтвержденным сальмонеллезом и инфекцией STEC.
Лабораторно подтвержденные случаи инфицирования STEC связаны с тремя сигулдскими дошкольными учреждениями - Ieviņa, Saulīte и Pīlādzītis. В то же время случаи заболевания сальмонеллезом связаны с двумя учреждениями - Ieviņa и Tornīši.
Несколько образцов все еще находятся в процессе тестирования, напоминает SPKC. Эпидемиологическое расследование продолжается во всех упомянутых образовательных учреждениях.